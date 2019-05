Juve | Nedved conferma Allegri | L' incontro? Quando sarà il momento

Juventus – Nedved sorprende tutti prima del Derby della Mole : “futuro di Allegri? Ecco cosa dico” : Nedved ed il futuro di Allegri alla Juventus: le parole del vice presidente bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio del Derby della Mole “Ha un contratto, perciò deve continuare“. Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, assicura che Massimiliano Allegri sarà il tecnico dei bianconeri per la prossima stagione. “Ho potuto seguire la squadra per tutta la settimana, ho visto Allegri molto sereno, ho ...

Chiesa-Juventus - arriva l’ok di Nedved : pronto l’assalto al talento viola : CHIESA JUVENTUS – Chiesa alla Juve non è più solo una suggestione di mercato. I bianconeri credono che Federico Chiesa possa essere il giocatore giusto per poter ringiovanire la rosa rimanendo competitivi su tutti i fronti. Fabio Paratici ha intenzione di portare a Torino anche l’attaccante viola Chiesa. Il figlio dell’ex attaccante di Parma e Fiorentina […] More

Il filotto di Paratici&Nedved : "Tra qualche anno si capirà l'impresa della Juve" : I tifosi juventini si saranno ormai abituati, festeggiando senza particolari clamori l'ottavo scudetto consecutivo allo Stadium e in piazza, ma per chi non scende in campo e ha comunque costruito ...

Juventus - Paratici : 'Abbiamo segnato un'epoca. Dybala rimane'. Nedved : 'Siamo unici' : "Pensare a otto scudetti consecutivi è da folli". Ma la Juve ce l'ha fatta, anche grazie al prezioso lavoro di Fabio Paratici , direttore sportivo bianconero dal 2010. "Non era semplice raggiungere ...

Juve - Nedved : 'Allegri ha schierato più di 30 formazioni. Dybala ha qualcosa in più degli altri' : Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del ritorno dei quarti di finale di Champions contro l'Ajax: 'Siamo saliti di grado, siamo ai quarti di finale. Si sente, c'è un po' di pressione in più'. DE SCIGLIO E DOUGLAS COSTA - '...

Juventus-Ajax - Nedved non ha dubbi : “ciò che abbiamo fatto all’andata non basterà per passare il turno” : Il vice presidente della Juventus ha parlato prima del calcio di inizio del match con l’Ajax, soffermandosi su vari temi Il momento è arrivato, la Juventus si gioca il passaggio in semifinale di Champions League davanti ai propri tifosi, sfidando all’Allianz Stadium l’Ajax dopo l’1-1 dell’andata. Lapresse Un match delicato, che il vice presidente bianconero Nedved ha presentato così ai microfoni di Sky Sport: ...

Nedved avrebbe incontrato Dybala dicendogli che la Juventus non vuole venderlo : Arrivano importanti indiscrezioni in merito all'eventuale permanenza di Paulo Dybala alla Juventus per la prossima stagione. Il giornale "Il Corriere di Torino" ha diffuso un rumor secondo cui l'attaccante argentino avrebbe chiesto un incontro con la dirigenza juventina per fare chiarezza sul suo futuro. Negli ultimi giorni sarebbe stato il vicepresidente Pavel Nedved a parlare con il centravanti sudamericano delle presunte voci di mercato che ...

Juve - Nedved : Tanti giovani con la Spal? È motivo di orgoglio per tutta la nostra società : ... 'Non immaginavo questo percorso, vincere è molto difficile e lo sanno solo quelli che hanno vinto e rivincere è ancora più difficile' , ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. 'E' una cosa molto rara ...

Nedved avrebbe parlato con Dybala : 'Tutte cavolate - la Juve punta su di te' : Queste sono giornate molto importanti per la Juventus, divisa tra il campionato e la Champions League. Visti i tanti impegni, Massimiliano Allegri deve necessariamente dosare le forze dei suoi giocatori. Chi troverà probabilmente spazio nel match di Serie A contro la Spal è Paulo Dybala, che però rischia di dover stare in panchina contro l'Ajax. Il numero 10 Juventino quest'anno sta 'soffrendo' un po' di più rispetto alle passate stagioni e ...

Mercato Juventus - Nedved ha incontrato Dybala : nuovo retroscena! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato e come riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino“, Pavel Nedved avrebbe incontrato Dybala per comunicargli un messaggio fondamentale in vista della prossima stagione. Messaggio di stima e fiducia. Il vicepresidente bianconero ha colto l’occasione per evidenziare e rimarcare la totale fiducia della società bianconera […] ...

Calciomercato Juve - Agnelli e Paratici vorrebbero Conte : ci sarebbe anche l'ok di Nedved : Riflettori puntati sulla Juventus, dopo il pareggio ottenuto contro l'Ajax nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, disputata ad Amsterdam. Si tratta di un ottimo risultato, considerando il fatto che la squadra bianconera è riuscita a segnare un gol in trasferta. L'Ajax ha giocato sicuramente meglio, ma alla fine la Juventus ha retto gli attacchi dei giovanissimi giocatori del club olandese. Si deciderà tutto nella gara di ...

Boom Juve - la Gazzetta : 'Paratici e Nedved vogliono Conte - ok di Agnelli' : 'Occhio alla Juventus per Antonio Conte '. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport : 'Occhio proprio ai bianconeri, perché iniziano a farsi insistenti le voci che vorrebbero Conte di nuovo a Torino in caso di divorzio fra Agnelli e Allegri. Paratici e Nedved sarebbero i primi ...

Juventus - Nedved : "Cristiano Ronaldo avrebbe voluto giocare già contro il Milan" : Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato prima di Juventus -Milan, oltre alla partita focus anche sul recupero di Cristiano Ronaldo : "Sta facendo di tutto in vista dell'Ajax in Champions ...

Juve - Nedved : 'Ronaldo voleva giocare col Milan - l'abbiamo frenato' : Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan. Sul recupero di Ronaldo in vista dell'Ajax, Nedved dichiara: ' Sta facendo di ...