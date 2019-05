Il Toro vola in alto con Lukic | Ronaldo lo riporta sulla terra | CR7 salva una Juve

NBA - Phila vola sul 2-1 con Toronto - : Proseguono i play-off NBA. In un Wells Fargo Center caldissimo, Philadelphia si è imposta in gara 3, 116-95 il finale, nella sfida, valida per le semifinali ad Est, con Toronto. Ora i 76ers sono in ...

Belotti-Berenguer e il Toro vola sognando la Champions : 2-0 al Milan - Romagnoli espulso : tra poco il report completo... Cronaca Il Torino parte subito forte, ma la coppia Berenguer- De Silvestri non riesce a colpire in area di rigore. Grande intensità da parte dei granata che costringono il Milan a fare fallo, con Suso,...

Il Toro vola verso le stelle : 2-0 al Milan : 90'+4: risultato finale. Torino-Milan 2-0 90'+4: esce Parigini, entra Bremer. 90 : quattro minuti di recupero. 89 : Sirigu blocca con sicurezza in mezzo a un capannello di giocatori. 88 : Donnarumma ...

Basket - Nba : Portand e Toronto volano sul 3-1. Gallinari ko : ... ' Vogliamo riportare la serie a Los Angeles, non abbiamo alternative, dobbiamo vincere ', le sue parole a Sky Sport. ' Abbiamo cambiato un po' il nostro piano partita - aggiunge nel dopo gara - ...

Torna Aina per la volata finale del Toro : Riecco Ola Aina. E' l'ora di rispolverare l'eclettico terzino da parte del Torino, rimasto privo della sua freccia per tre turni a causa dell'espulsione dello stesso nei minuti finali della sfida ...

L'oroscopo di domani 9 aprile - previsioni di martedì 1ª sestina : Toro vola in amore : L'oroscopo di domani 9 aprile 2019 porta in primo piano il passaggio della Luna in Gemelli avvenuto questo lunedì alle ore 23:15 della tarda serata. Questo transito porterà ghiotte occasioni non solo al fortunatissimo segno d'Aria sopracitato, quest'oggi valutato a cinque stelle, ma anche ad un altro simbolo astrale che andremo a scoprire a breve. Curiosi di sapere quale segno sarà baciato dalla fortuna questo mercoledì? Come da titolo parliamo ...

Toro - la grande occasione per volare verso l'Europa : "Non dobbiamo fermarci" : È l'ora di osare. Se nel calendario del Toro c'è una sfida da cerchiare in rosso è quella di oggi pomeriggio contro il Parma. Non è di difficoltà enorme contro una neopromossa quasi salva e che nel ...

Icardi gol e assist per l'Inter - Belotti fa volare il Toro : Poker, tre punti e il ritorno al gol di Icardi come ciliegina sulla torta. l'Inter si regala una serata perfetta in casa del Genoa e consolida il terzo posto nella classifica della serie A. I ...

Nba : nella notte vincono Toronto e Philadelphia - Oklahoma scivola settima : Nove match nella notte Nba scombinano la classifica, soprattutto nella Western Conference. Cattive notizie per i Thunder che, uscendo sconfitti in casa dai Toronto Raptors, finiscono per lasciarsi riprendere da Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs: sesto, settimo e ottavo posto tutti a 0.583: ai Playoff con questi punteggi l'ordine sarebbe Clippers-Thunder-Spurs. Perdono Thunder e Spurs, vincono Blazers e Jazz Con le sconfitte di Oklahoma, ...

Nba - Philadelphia aggancia Indiana - in volata Toronto e Detroit : Era atteso da settimane il rientro di Joel Embiid sul parquet, ed eccolo finalmente tornare a dominare sotto canestro per i Philadelphia 76ers. Il centro camerunense ha fatto il suo ritorno in campo proprio in un match fondamentale per il terzo posto nella Eastern Conference, detenuto finora dagli Indiana Pacers. Nella notte Embiid ha messo a referto 33 punti con 12 rimbalzi per un rientro perfetto nella sfida contro Indiana, così ora ...