Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2019

Maggio intensissimo per Huawei P20 : sta arrivando in Europa la B270 - ma niente EMUI 9.1 : Dovremmo vivere un mese di Maggio davvero ricco di novità per i non pochi utenti che sono legati al cosiddetto Huawei P20. Lo smartphone Android, infatti, sta ricevendo anche in Europa la patch di aprile, dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata quella di Maggio in Cina (trovate i dettagli qui, con la collocazione geografica del pacchetto software che in qualche modo spiega la confusione che si è generata sulle sigle numeriche dei ...

Rinfrescata Vodafone ai prezzi di Huawei P20 Lite - P20 Pro e Mate 20 Lite dal 2 maggio : Arrivano conferme in queste ore sul fatto che alcuni smartphone, come i vari Huawei P20 Lite, P20 Pro e Mate 20 Lite, sono stati al centro di un importante aggiornamento in merito ai prezzi concepiti da Vodafone. La compagnia telefonica, esattamente come avviene coi suoi competitor, consente di acquistare device non necessariamente a rate, al punto che oggi 2 maggio possiamo prendere in esame alcune opportunità che fanno effettivamente la ...

Più veloce della luce la patch di maggio per Huawei P20 e P20 Pro : primi dettagli trapelati : Non si perde nemmeno un minuto in casa Huawei dal punto di vista dello sviluppo software, se pensiamo al fatto che il produttore asiatico pare aver già avviato la distribuzione dell'aggiornamento di maggio per i possessori di un Huawei P20 e di un P20 Pro. Come sempre avviene in questi casi, a godere di una corsia preferenziale sono i modelli commercializzati in Cina, che al contrario di Huawei P20 Lite (trovate il dettaglio su qualche possibile ...

Falsa partenza per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite con EMUI 9 : rilascio ritardato - nuove date : Non ci sono notizie incoraggianti oggi 30 aprile per i tantissimi utenti in possesso di un Huawei P20 Lite o di un Mate 20 Lite, almeno per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie. In particolare, nonostante il Mate 20 Lite abbia fatto emergere segnalazioni da parte di coloro che hanno già portato a termine il download della patch in formato stabile (non è un caso che nei giorni scorsi abbiamo anche trattato ...

Huawei P20 molto lento come chiudere le app in background : chiudere tutte le App in esecuzione in background su Huawei P20 la guida per usare smartphone che farà andare più veloce il tuo smartphone Huawei

Finalmente avviata la beta di EMUI 9.1 per undici device Huawei e Honor : c’è anche il P20 Lite : Ci sono almeno undici smartphone Huawei e Honor che possiamo prendere in esame oggi 26 aprile, tra quelli che ormai hanno visto scattare il programma con EMUI 9.1, almeno per quanto riguarda la Cina. Dando continuità rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi, infatti, in questo frangente possiamo concentrarci anche su modelli non di fascia alta dal punto di vista del comparto hardware. Primo tra tutti il cosiddetto Huawei P20 Lite, che ...

Scattare Foto bellissime con lo smartphone Huawei P20 : Lo sai come si fa ad usare correttamente la Fotocamera dello smartphone Android Huawei P20 per fare Foto di alta qualità ?

Sconto IVA Unieuro : Huawei P20 e Samsung Galaxy S9 a prezzo ridotto : Ogni giornata è quella buona per approfittare degli sconti sui prodotti di elettronica, specie se a proporli è Unieuro con la sua campagna 'Sconto IVA', valida a partire da oggi 25 aprile fino al giorno 28 del mese. Con un risparmio pari al 18.04% dire di no è veramente difficile. La promozione risulta valida su tutta la merce con valore commerciale uguale o superiore ai 299 euro, fatta eccezione degli articoli facenti parti dell'iniziativa dei ...

Fine aprile con Euronics per Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S9 a prezzo super : Arriva ufficialmente la seconda campagna online con le offerte Euronics per l'acquisto di alcuni tra gli smartphone più popolari in Italia a prezzi aggressivi, come si potrà notare con Huawei P20 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S9. Dopo avervi parlato della prima campagna di aprile, con una selezione di proposte potenzialmente allettanti per il pubblico di casa nostra, tocca dunque concentrarsi sulle occasioni che avranno validità fino al ...

Dal 23 aprile col volantino MediaWorld : Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S10e e Honor View 10 Lite : Da oggi 23 aprile fino al 1 maggio resterà valido il volantino MediaWorld 'BYE BYE RATE' con pagamento da settembre 2019 in 10, 20 o 25 rate mensili (a tasso zero). Protagonisti della vicenda alcuni tra gli smartphone Android più apprezzati del momento, misti tra top di gamma ed entry-level. Partiamo dall'amatissimo Samsung Galaxy S10e, pagabile in 20 rate da 38.95 euro ciascuna, per un valore complessivo di 779 euro. In offerta vera e ...

A pioggia la beta EMUI 9.1 su smartphone Huawei e Honor il 23 aprile : P20 - Mate 9 e non solo coinvolti : Una vera e propria carrellata di beta EMUI 9.1 sta colpendo un numero considerevole di smartphone Huawei e Honor in queste ore. La fase sperimentale della nuova interfaccia utente, come sempre, compie i primi passi in Cina ma ci sono concrete possibilità che l'adeguamento in test riguardi(nel giro di poco tempo) altrettanti modelli altrove. In questo approfondimento, parleremo in modo particolare della serie Huawei P20, di quella del Mate 9 e ...

A Pasqua cala il prezzo per Huawei P20 e Samsung Galaxy S9 : le migliori offerte : Stiamo vivendo una fase davvero particolare per quanto riguarda il mercato degli smartphone, con l’arrivo sulla scena di nuovi device che inevitabilmente sta avendo degli effetti sul prezzo applicato a modelli commercializzati durante il 2018, come nel caso dei vari Huawei P20 e Samsung Galaxy S9. Oggi 21 aprile, dunque, diventa molto importante analizzare la situazione più da vicino per individuare le migliori occasioni disponibili su Amazon ...

Smartphone Android in offerta oggi 21 aprile : Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy A50 - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Per Pasqua sono in offerta Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy A50, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy S10e e Sony Xperia XZ2 Compact. Interessanti, no? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 21 aprile: Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy A50, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Fuori dalle liste Huawei P20 Lite e P10 Lite per EMUI 9.1 in beta : alcuni chiarimenti : Da alcune ore a questa parte si discute molto degli smartphone Huawei e Honor che sono stati inclusi nella lista ufficiale degli smartphone che parteciperanno al programma beta di EMUI 9.1, con alcuni chiarimenti necessari per quanto riguarda Huawei P20 Lite e P10 Lite. Un primo contributo sulla vicenda ve lo abbiamo offerto di recente sulle nostre pagine, indicandovi i device destinati a rientrare in un discorso di questo tipo grazie alla ...