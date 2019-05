GTA 6 | trama | protagonisti | mappe e data di uscita

gamerbrain

(Di venerdì 3 maggio 2019) Chi di voi non aspetta con ansia l’di GTA VI? Di recente sono circolate sulla rete delle informazioni interessanti, che vi riportiamo di seguito, invitandovi a considerarle dei rumors in attesa di una conferma o smentita da parte di Rockstar.GTA 6: Primi rumors da uno sviluppatore ex Rockstar Un ex sviluppatore di Rockstar Games attraverso un post, rimosso successivamente, ha svelato che GTA 6 uscirà sia su Xbox One e PS4 che su PS5 e Xbox Scarlett (Xbox Anaconda) tra il 2020 e 2021.In GTA VI vestiremo i panni di un solo protagonista, un aspirante signore della droga, con la possibilità di esplorare Liberty City e Vice City, collegate tra loro attraverso delle ampie campagne. Quando uscirà GTA 6?Secondo The Know invece vedremo il gioco solo nel tardo 2022 e le location saranno Vice City e il Sud America, inoltre ...