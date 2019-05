Gomorra | Sangueblu | ” Sono un fan sfegatato di un azzurro | gli farei un contratto a vita!

forzazzurri

(Di venerdì 3 maggio 2019) Arturo Muselli infandi Mertens “– La Serie”, l’attore protagonista Arturo Muselli nel ruolo di, ha rilasciato un’intervista in cui ha anticipato che ci sarà una nuova serie die poi ha parlato del Napoli è del suo idolo. Queste le sue parole:“Cidelle evoluzioni inche coinvolgono tutti i personaggi ed è normale anche per dare un seguito credibile ed avvincente alla sceneggiatura, tenendo presente qualiil tema e l’ambito in cui si svolgono i fatti. Comunque, niente paura, la produzione ha già annunciato la quinta serie, ma bisogna attendere le ultime due puntate di quella in corso per sapere quali saranno i prossimi protagonisti. – l’attore poi dice la sua sul momento del Napoli –La linea del Napoli la conosciamo e Ancelotti l’ha solo confermata. Anche con ...

maugallo73 : Secondo me muore #Sangueblu e mi dispiace tanto... ma tutti i morti finora erano senza più una missione... come ora Enzo #gomorra - CalcioNapoli24 : - paolo77jpm : RT @RepubblicaTv: Gomorra 4, finale di stagione: Patrizia e Sangueblù in cerca di vendetta -