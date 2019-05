Gf | Gianmarco e Martina litigano | “Non ti azzardare più” | e partono schiaffetti

GF 16 - Martina furiosa con Gianmarco : “Non ti azzardare mai più” : Martina Nasoni: scoppia la lite con Gianmarco Onestini al Grande Fratello Martina Nasoni e Gianmarco Onestini hanno discusso al GF 16. Il motivo della lite? Una felpa. La ragazza ha preso in prestito, senza avvisare, una felpa di Gianmarco per poi restituirgliela sporca, ma non solo. La felpa sarebbe stata lanciata al proprietario e non restituita in modo gentile. Onestini ha giudicato l’atteggiamento della ragazza maleducato e ...