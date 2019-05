Dall' Europa un atto di omicidio

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Johannes Bayer, 31 anni, presidente e fondatore della Sea-Watch ha deciso di rompere il silenzio e di dare all’HuffPost un’intervista in esclusiva, mai concessa in. Giovane, deciso, sintetico, ha alle spalle un curriculum eccellente: una laurea in Ingegneria, con specializzazione in architettura navale presso la Hochschule Bremen, in Germania e un master in scienze tecnologiche marittime navali, ottenuto al Kungliga Tekniska Högskolan, il politecnico di Stoccolma, centro di ricerca tecnologica più grande di tutta la Scandinavia e uno dei più importanti d’. Da oltre 4 anni, è a capo della Sea-Watch, Ong tedesca, con bandiera olandese.Perché, ha scelto di essere il presidente di Sea-Watch?Sono il presidente di un consiglio di amministrazione di 5 persone. ...

Mov5Stelle : Stop ai cervelli in fuga. Le eccellenze devono potere trovare opportunità migliori in Italia. I nostri giovani devo… - matteosalvinimi : Buone notizie dall'economia, 'professoroni' smentiti un'altra volta! E il 26 maggio portiamo il BUONSENSO anche in… - Avvenire_Nei : . @giulianopisapia Mai come ora il Terzo settore sta subendo una 'guerra fredda' e meschina promossa dall’attuale G… -