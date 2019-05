Barbara Palombelli al MCS | ' Rutelli non voleva che Serena andasse al Gf'

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ieri, giovedì 2 maggio è andata in onda l'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti presenti, c'era anche. Nel corso della diretta, il conduttore ha chiesto alla giornalista il suo parere sulla partecipazione della figliaal Grande Fratello 16. La donna ha dichiarato che era d'accordo con la scelta dial contrario di suo marito Francesco. Però, alla fine, quest'ultimo ha ceduto grazie all'aiuto dello psichiatra di famiglia.La: 'Abbiamo mandatoal Gf per rafforzarla' "Io ero molto d'accordo perché mia figlia me lo chiedeva da una decina di anni. Invece Francesco nonassolutamente e abbiamo anche discusso su questo. Però, poi abbiamo chiesto aiuto ad uno psichiatra che ci segue e ci ha consigliato di mandarla, perché quest'esperienza l'avrebbe rafforzata e l'avrebbe aiutata a crescere" ha confessato la ...

