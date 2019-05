Anziano picchiato a morte | restano in carcere otto giovani

Anziano segregato in casa e picchiato a morte da baby-gang : indagati 12 minori : Lo avrebbero segregato in casa per giorni, seviziandolo e picchiandolo fino alla morte . Per questo 14 giovanissimi, 12 minorenni e due maggiorenni, sono indagati in relazione alla morte di un 66enne ...

Anziano segregato in casa e picchiato a morte da baby-gang : indagati 12 minorenni e 2 maggiorenni : segregato in casa per giorni, seviziato e picchiato fino alla morte. 12 minorenni e due maggiorenni, sono indagati per la morte di un 66enne di Manduria, nel Tarantino, deceduto tre giorni fa in seguito al ricovero in ospedale, dopo essere stato trovato dagli agenti di polizia legato ad una sedia in casa. Al vaglio degli investigatori anche alcuni video delle sevizie che la baby-gang avrebbe condiviso in chat su Whatsapp. L’Anziano soffriva di ...