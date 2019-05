Angela Merkel sta studiando le mosse di Salvini in Europa

Per Enrico Letta Angela Merkel è perfetta per il ruolo di presidente del Consiglio europeo : L'ex presidente del Consiglio Enrico Letta ha indicato la Cancelliera tedesca per la guida del Consiglio europeo. Anche Matteo Renzi sostiene che Angela Merkel sia la persona più indicata per ricoprire la carica. "Il prossimo presidente del Consiglio europeo dovrà tenere testa all'universo di Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Propongo Angela Merkel a capo del Consiglio europeo", ha scritto Letta su Twitter. Continua a leggere

Angela Merkel all’inaugurazione del parco eolico di Arkona a Sassnitz [GALLERY] : Il parco eolico offshore di Arkona, considerato il più grande parco eolico del Mar Baltico, si apre ufficialmente martedì oggi. Alla grande festa è presente anche la cancelliera Angela Merkel (CDU) e il primo ministro Manuela Schwesig (SPD), il ministro norvegese dell’Energia Kjell Borge Freiberg e il ministro dell’Ambiente francese François de Rugy dovrebbero partecipare. Il parco eolico ha una capacità di 385 megawatt – abbastanza per fornire ...

Libia - Conte istituisce Gabinetto di crisi. Colloquio telefonico con Angela Merkel : Il premier Giuseppe Conte ha istituito un Gabinetto di crisi sulla Libia che sarà attivo fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità. Lo hanno comunicato fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice convocato dallo stesso presidente del Consiglio oggi pomeriggio a cui hanno partecipato i ministri degli Esteri e della Difesa, Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e i vertici dei ...

Angela Merkel - il lutto per la morte della madre non ferma l'agenda di impegni : Un lutto in famiglia per Angela Merkel, la morte dell'amatissima madre all'età di 90 anni. Ma anche un'agenda fitta di impegni, a cui non può rinunciare. Incontri continui con i leader europei, Theresa May in testa, con il nodo Brexit da risolvere anche con lunghe riunioni notturne.Giovedì mattina un breve comunicato della Cancelleria tedesca confermava il decesso di Herlind Kasner e chiedeva che la privacy della cancelliera ...

Angela Merkel - morta la madre Herlind : era una prof in pensione : Grave lutto per Angela Merkel : la cancelliera tedesca ha perso, nei giorni scorsi, la madre Herlind Kasner , professoressa in pensione di latino ed inglese. La mamma della Merkel aveva 90 anni ed è ...

Grave lutto per Angela Merkel : morta la madre : Grave lutto per Angela Merkel. La madre della Cancelliera tedesca, infatti, è morta in questi giorni. L'annuncio è stato dato da un portavoce del governo tedesco all'AFP, confermando quanto già trapelato sulla tedesca."Herlind Kasner, la madre della cancelliera, è morta", ha detto il portavoce senza aggiungere i dettagli del decesso. La donna era una ex insegnante di latino e inglese e, secondo il popolare quotidiano Bild e la rivista SuperIllu, ...

Luigi Di Maio bacia i piedi ad Angela Merkel : la frase scandalosa con cui sfregia l'Italia : Ormai manca solo la riabilitazione di Jean-Claude Juncker. Chissà: prima del voto, magari, arriverà pure quella. Ieri, intanto, si è visto lo slancio appassionato nei confronti di Angela Merkel. Intervistato da Die Welt, quotidiano tedesco di tendenza conservatrice, Luigi Di Maio si è sperticato in

Luigi Di Maio sta con Angela Merkel : "Non ho mai attaccato la Germania, anzi ho più volte ribadito che in Italia ci avrebbero fatto bene più politici come la Merkel". È un Luigi Di Maio che lancia messaggi profondamente distensivi a Berlino e a Bruxelles quello che parla dalle colonne di Die Welt. E che, nel giorno di Sum, la kermesse annuale in ricordo di Gianroberto Casaleggio, ma soprattutto a quarantott'ore dal lancio della campagna europea di Matteo ...

Sea Eye verso Lampedusa - Matteo Salvini sfida Angela Merkel : "Prenditi quella Ong" : Con la Ong tedesca Sea Eye si profila uno scontro durissimo. Dopo aver inutilmente chiesto un porto a Malta la Alan Kurdi, questo il nome dell'imbarcazione, infatti punta verso Lampedusa. L'ultimo tracciato la individuava a 36 miglia dalle coste dell'isola. Tutto pronto, insomma, per una nuova batta

Romano Prodi - la profezia dell'ex premier diventa realtà : "Angela Merkel a capo dell'Ue" : Raccogliere l'eredità alla presidenza della Commissione Ue di Jean-Claude Juncker non sarà compito difficile, considerando i danni combinati dal lussemburghese. Eppure all'interno del Ppe i dubbi sui nomi finora in circolazione sono tali e tanti da far emergere l'ipotesi più ardita, finora sostenuta

Sui cambiamenti climatici Angela Merkel sta con Visegrad : La Francia si trova invece in condizioni del tutto diverse, e non solo perché ha un'economia maggiormente basata sul terziario. Il mix energetico transalpino è infatti composto al 15% da rinnovabili, ...

Romano Prodi vuole il male dell'Italia : "Angela Merkel a capo della Commissione Europea" : Il nuovo Pd di Nicola Zingaretti ci porta in dote anche il ritorno di Romano Prodi, che ha recentemente detto di star pensando a riprendere la tessera del partito e dunque al ritorno in politica. Un'ulteriore conferma arriva in un'intervista a L'Espresso, in cui Mortadella si lancia in un appello da