Smartphone | tutto il resto è noia

Oppo presenta Reno - una famiglia di Smartphone a “tutto schermo” : Il nuovo smartphone di Oppo è stato già ampiamente svelato nelle passate settimane, ma il suo lancio ufficiale è avvenuto solo oggi a Zurigo. L’evento internazionale è servito comunque a puntualizzare alcune caratteristiche tecniche e soprattutto a prendere confidenza con i dispositivi. I prodotti annunciati sono infatti tre, una vera e propria serie composta da Reno 5G, Reno Zoom 10x e Reno. A caratterizzare questi prodotti è l’originale design ...

Huawei P Smart+ 2019 - lo Smartphone da 260 euro che punta tutto sulla fotografia : Le proposte per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia medio-bassa si moltiplicano, e Huawei arricchisce l’offerta affiancando al P Smart 2019 (che abbiamo recensito qui) il modello P Smart+ 2019. Si tratta di una variante che mantiene sostanzialmente invariato il prezzo e gran parte della scheda tecnica del P Smart 2019, ma aggiunge al comparto fotografico un terzo sensore grandangolare. Costa 259 euro e punta su uno schermo da ...

Tutto quanto c’è di nuovo con EMUI 9.1 su Smartphone Huawei e su quali modelli arriverà prima : Nella giornata di ieri 26 marzo, EMUI 9.1 ha fatto capolino sui nuovissimi Huawei P30 e P30 Pro. Si tratta di un aggiornamento incrementale rispetto ad EMUI 9, naturalmente sempre basato su Android 9 Pie ma che porta con se pure un gran numero di novità relative a determinate funzioni. I cambiamenti della nuova interfaccia per dispositivi Huawei sono tutti elencati in quest articolo, così come le prime informazioni relativi ai prossimi device ...

Sarà così lo Smartphone pieghevole Apple? Video concept tutto da vedere : Il primo smartphone pieghevole Apple arriverà non prima del 2020: su questa tempistica non ci sono particolari dubbi, visto che è davvero inverosimile credere che per il prossimo autunno in quel di Cupertino saranno già pronti a lanciare un device con display flessibile, così come già fatto oramai un mese fa da Samsung per il suo Galaxy Fold e da Huawei per il Mate X. Normale è tuttavia che di un siffatto dispositivo si parli già molto e sia a ...

eBay ripropone lo sconto di 5% su tutto il mondo tech, compresi tanti smartphone Android. Ecco come potete risparmiare fino a 50 euro!

Uno degli obiettivi principali di Samsung è quello di creare uno smartphone a schermo intero, in cui la fotocamera e tutti i sensori frontali necessari, incluso l'altoparlante per l'auricolare, siano nascosti sotto lo schermo, quindi senza notch, perforazione o qualsiasi altro tipo di ritaglio visibile.

Samsung pronta a lanciare Galaxy A90 come gaming Smartphone in tutto il mondo - foto - : Dopo essere stato svelato un po' per caso la scorsa settimana, Galaxy A90 torna sotto i riflettori. Il telefono infatti è apparso nella pagina creata da Samsung per pubblicizzare Asphalt 9: Legends e ...

Tutto da rifare per il Samsung Galaxy Fold - il prossimo Smartphone pieghevole sarà un Huawei Mate X? : Per quanto il Samsung Galaxy Fold non sia ancora stato lanciato sul mercato, già il suo successo commerciale è messo fortemente in discussione. La soluzione trovata dal produttore sudcoreano per il suo smartphone pieghevole è stata molto criticata e pure considerata meno innovativa di quella proposta da Huawei per il suo Mate X. La conseguenza è che ora proprio Samsung starebbe già lavorando ad un prototipo ben diverso di dispositivo Foldable e ...