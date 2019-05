Salvini:Di Maio? No tempo per polemiche

matteorenzi : Il 75% dei fondo del #Bonus18anni è stato speso per acquistare libri. Appena hanno sentito “acquisto libri”, Salvin… - matteorenzi : Il PIL con noi era a +1.7: ora è a +0.2. E loro esultano! Gli occupati sono 35mila in meno di un anno fa. Ed esulta… - AlessiaMorani : Salvini e Di Maio avevano fatto grandi promesse. Guardate questo video invece per sapere la verità!… -