Olimpico | fermato il ' Nocciolinaro' Ok con la Roma | stop dalla Lazio

corrieredellosport

(Di giovedì 2 maggio 2019)- Gli facevi un fischio e ti lanciava un pacchetto di noccioline. Ci sono poche cose che univano le Curve di, una di queste è il ''. Anzi, era. Perché la figura ...

CorSport : #Olimpico, fermato il «#Nocciolinaro»: non sarà più nelle curve di #Roma e #Lazio - nonstop9981 : Olimpico, fermato il «Nocciolinaro»: non sarà più nelle curve di Roma e Lazio - GiancarloPoli7 : RT @CorSport: #Olimpico, fermato il «#Nocciolinaro»: non sarà più nelle curve di #Roma e #Lazio -