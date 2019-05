Messi | c' e un video con pugno a Fabinho | i tifosi del Liverpool chiedono la squalifica

Video pugno - Reds "Squalificate Messi" : ANSA, - ROMA, 2 MAG - L'episodio, e poi il gol, hanno fatto il giro del mondo, per celebrare 'Re Messi' e la strepitosa punizione che ha portato al definitivo 3-0 di Barca-Liverpool. Ma il giorno dopo, insieme agli osanna per la 'Pulce', circola in rete anche un Video ...

Messi segna al Liverpool - Mendy esagera : dito medio ai rivali in Premier del City. VIDEO : Spettacolo targato Messi nella semifinale d'andata di Champions, 3-0 del Barcellona inaugurato dall'ex Suarez e ritoccato dalla Pulga a quota 600 gol in carriera. Facile tap-in e clamorosa punizione ...

Video pugno - Reds : 'Squalificate Messi' : L'episodio, e poi il gol, hanno fatto il giro del mondo, per celebrare 'Re Messi' e la strepitosa punizione che ha portato al definitivo 3-0 di Barca-Liverpool. Ma il giorno dopo, insieme agli osanna per la 'Pulce', circola in rete anche un Video ...

L’esultanza di Ferdinand e Lineker fa discutere : al gol di Messi esplodono di gioia [VIDEO] : Fa discutere quanto accaduto ieri sera al 3-0 di Messi tra Barcellona e Liverpool, semifinale d’andata di Champions League. Gli ex calciatori inglesi Rio Ferdinand e Gary Lineker, in cabina di regia in qualità di opinionisti per la TV BT Sport, sono infatti letteralmente esplosi di gioia alla punizione del calciatore argentino, come dimostra il video in basso. In tanti si sono posti la domanda: è semplice ammirazione per una rete ...

1 maggio - il videomessaggio di Ilaria Cucchi alla piazza di Taranto : “Sui diritti non esistono comproMessi” : “Battiamoci perché tutti si rendano contro che sui diritti non esistono compromessi“. È l’appello che Ilaria Cucchi ha mandato alla piazza del 1 maggio di Taranto, in un videomessaggio registrato in cui ha ringraziato gli organizzatori dell’evento e tutte le persone presenti “per avermi coinvolto, anche se non posso essere lì” (ha partecipato al concertone di Roma) L'articolo 1 maggio, il videomessaggio di ...

Highlights Barcellona-Liverpool 3-0 : VIDEO - gol e sintesi. Punizione capolavoro di Messi : Il Barcellona ha sconfitto il Liverpool per 3-0 nella semifinale d’andata della Champions League, i Campioni di Spagna hanno ipotecato la qualificazione all’atto conclusivo del massimo torneo continentale grazie a una rotonda vittoria contro la compagine catalana propiziata dai suoi uomini di lusso: Suarez ha sbloccato il risultato, poi Messi si è scatenato con una doppietta condita da una magia su Punizione che lo ha lanciato verso ...

VIDEO Barcellona-Liverpool 3-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Suarez e Messi quota 600 stendono i Reds : Questa sera al Camp Nou è andata in scena l’andata delle semifinali di Champions League 2019 di calcio tra il Barcellona e il Liverpool. Sul rettangolo verde catalano si impongono i blaugrana 3-0 grazie alle marcature di Suarez e di Messi (doppietta). Una partita di grande qualità, decisa dalle giocate dei campioni del Barça, con l’argentino che ha raggiunto quota 600 gol con questo club e con l’uruguaiano che ha avuto il ...

Barcellona - Messi : il figlio riceve un video messaggio dai tifosi dell'Argentina : Si passa da "adoriamo tuo papà" a "è un genio", per finire a "è il migliore al mondo, tu sarai grande come lui". Un segnale di affetto per rincuorare Thiago e rendere merito a uno dei più grandi ...

Traghetto in balìa delle onde e del forte vento di scirocco nello Stretto di Messina [VIDEO] : Intensi venti di scirocco hanno sferzato Calabria e Sicilia a Pasqua e Pasquetta. Forti raffiche si sono registrate anche nello Stretto di Messina: a corredo dell’articolo le immagini riprese da una telecamera a bordo di un Traghetto in balìa delle onde e del vento. Durante la tempesta le raffiche di scirocco hanno superato i 100 km/h. Traghetto in balìa delle onde nello Stretto di Messina [VIDEO] L'articolo Traghetto in balìa delle onde e ...

Le onde travolgono il traghetto nello Stretto di Messina in tempesta (VIDEO) : onde che travolgono il traghetto che attraversa lo Stretto di Messina. Le immagini sono spettacolari e sono state girate questa mattina sulla “zattera” della Caronte che viaggiava da Villa San Giovanni a Messina e pubblicate nel profilo Fb di Salvo e Marisa Panissidi. Nessuna emergenza tuttavia è stata registrata per i collegamenti dello Stretto con […] L'articolo Le onde travolgono il traghetto nello Stretto di Messina in ...

Meteo - violente tempeste in Messico : animali morti a causa di grandine grande come palle da baseball [FOTO e VIDEO] : Forti tempeste hanno colpito il Texas nei giorni scorsi, dove due bambini hanno perso la vita a causa di un albero caduto sull’auto su cui stavano viaggiando insieme ai genitori. Venti di tempesta hanno scatenato tornado e alluvioni in diversi stati del sud degli Stati Uniti, lasciando migliaia di persone senza energia elettrica e il maltempo ha raggiunto anche il Messico. In particolare, nello stato di Coahuila, al confine con il Texas, è ...

VIDEO Barcellona-Manchester United 3-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Decisivo Lionel Messi : Il Barcellona domina nella sfida contro il Manchester United e si impone per 3-0 nel ritorno dei quarti della Champions League di calcio, dopo aver vinto per 1-o all’andata in Inghilterra. Chiude ogni discorso relativo al passaggio del turno Messi con una doppietta tra il 16′ ed il 20′ del primo tempo. Nella ripresa rete di Coutinho al 61′ per il definitivo 3-0. Highlights Barcellona-Manchester United 3-0 IL PRIMO GOL DI ...

Gol Messi - è già doppietta per l’argentino : papera di de Gea [VIDEO] : GOL Messi – Non solo la Juventus in campo, si sta giocando un altro match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in campo anche Barcellona e Manchester United. Dominio assoluto per i blaugrana che dopo pochi minuti hanno già ipotecato partita e qualificazione, strepitoso l’attaccante Leo Messi, autore di una doppietta, da segnalare però una clamorosa papere del portiere de Gea. In basso il video della ...

Barcellona-Manchester United - uragano Messi al Camp Nou : splendida doppietta della Pulce [VIDEO] : Uno-due mortifero di Messi nel primo tempo del match del Camp Nou, i blaugrana vedono la semifinale dopo il successo dell’andata Quarantacinque gol stagionali, dieci in Champions League che portano a 110 la quota all-time nella massima competizione continentale. Lionel Messi non smette di stupire, annientando in venti minuti il Manchester United al Camp Nou. doppietta per la Pulce, che non lascia sCampo ai Red Devils mettendoli con ...