L'Hack 'n' Slash Blades of Time remaster è in arrivo su Nintendo Switch : Gaijin Entertainment ha annunciato oggi che il suo Hack 'n' Slash Blades of Time sarà disponibile sul Nintendo eShop dal 14 maggio. Non si tratta di un semplice porting, ma di una versione remaster del titolo pubblicato nel 2012 su console e PC.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione del titolo:Ayumi, la bellissima cacciatrice di tesori che brandisce una spada e impugna una pistola, parte per un viaggio che la porterà alla ricerca di nuove ...

Disponibile God's Trigger - l'indie Hack and slash sparatutto a scorrimento dall'alto : God's Trigger è ora Disponibile, come riporta Rock Paper Shotgun, ed è senza dubbio un grande omaggio ad Hotline Miami. Il titolo è sviluppato da One More Level ed è un'indie hack and slash sparatutto a scorrimento con visuale dall'alto ambientato in un'epoca che rappresenta il selvaggio West.Sarete in grado di scegliere tra due personaggi, Judy il demone ed Harry l'angelo che dovranno destreggiarsi in un mondo ricco di nemici. I livelli di ...

ReadySet Heroes è un nuovo Hack-n-slash dallo spirito competitivo : In occasione del State of Play di stasera, Sony ha annunciato anche un nuovo titolo il cui nome è ReadySet Heroes.Ad una prima occhiata si tratta di un incrocio tra un hack-n-slash e un gioco multiplayer competitivo, nel quale due squadre di giocatori sono contrapposte l'una contro l'altra all'interno di dungeon generati proceduralmente. Una sorta di Diablo PvP, in quanto l'obbiettivo finale è quello di completare il dungeon prima ...