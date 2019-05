LaF festeggia i 90 anni di Maigret con i 4 film con Rowan Atkinson

dituttounpop

(Di giovedì 2 maggio 2019) Il Commissariotorna su laF da domenica 4 maggio con i 4cona 90dalla nascita del personaggio A maggio laF (Sky 135)i 90dalla pubblicazione del primo romanzo del commissarioproponendo la serie con protagonistaDa domenica 5 maggio alle ore 21:10 Julestorna infatti sulla tv di Feltrinelli con le 4 indagini dell’ultimo adattamento firmato ITV: “La trappola di”, “Il morto di”, “Il Crocevia delle tre vedove” e “al Picratt’s”, tratte dai romanzi di Georges Simenon, scomparso 30fa, editi in Italia da Adelphi.La prima indagine, “La Trappola di” in onda domenica 5 maggio, si apre con uno spietato serial killer che ha già ucciso cinque donne per le strade di Montmartre: il commissario è sotto la pressione pubblica e dei media perché sembra incapace di fermarlo.A ...

