Intesa Sp | per Bazoli ancora un ruolo su governance e strategie

Autodromo Monza - Intesa di massima per Gp da 2020 a 2024 : Aci e Formula 1 hanno raggiunto un' intesa di massima per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto di collaborazione relativo al Gran Premio d'Italia a Monza per il quinquennio 2020-2024. Il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia ha dato, quindi, mandato al Presidente Angelo Sticchi Damiani di proseguire la negoziazione con F1 (la proprieta' e' di Liberty Media) su tutti gli aspetti tecnici e commerciali relativi alla ...

Scuola - ‘annullate Intesa con il Governo - facciamo sciopero il 17 maggio’ : L’intesa tra Governo e sindacati del 24 aprile scorso non è piaciuta alla stragrande maggioranza del personale scolastico: in attesa di saperne di più dal prossimo incontro previsto per lunedì 6 maggio, dove si parlerà soprattutto di stabilizzazione del precariato storico, sui social si condanna duramente l’atteggiamento remissivo dei sindacati che si sarebbero piegati alle condizioni dettate da un Governo, sempre meno del ...

Amministrative : Lega - 'Miccichè? Intesa con Pd per non sparire' (2) : (AdnKronos) - Miccichè, intanto, spinge per un Patto del Nazareno in salsa sicula. Un'Intesa tra tutti i moderati in chiave antipopulista. "Noi non partecipiamo al Nazareno e non facciamo accordi sottobanco con nessuno" puntualizza Gelarda.

Pallavolo – Primo colpo di mercato per la Millenium Brescia : trovata l’Intesa con la bresciana Camilla Mingardi : Millenium comunica di aver trovato l’accordo con l’atleta Camilla Mingardi per la stagione 2019-20 nel campionato di serie A1, giovedì alle 18.00 la presentazione presso la Savallese Trasporti insieme a Francesca Parlangeli Bresciana di Collebeato, classe 1997, la nuova Leonessa compirà ventidue anni il prossimo 19 ottobre e la scorsa stagione ha giocato alla Zanetti Bergamo dove è stata avversaria della Millenium. Alta 186 centimetri, ...

Intesa Sanpaolo : nel 2019 13 - 5 milioni per Fondo beneficenza : Torino, 29 apr., askanews, - Nel 2019 Intesa Sanpaolo aumenta le risorse che il Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo potrà erogare nel corso dell'anno, ...

Perchè le azioni Banco BPM - BPER Banca - UBI e Intesa Sanpaolo oggi corrono sul Ftse Mib : La conferma del rating sovrano sull'Italia a BBB da parte di S&P Ratings è quindi una buona notizia non solo per l'economia del Bel Paese ma anche per Borsa Italiana e, in modo particolare, per le ...

Italgas : protocollo Intesa in Cina con Sgcc per distribuzione gas : Italgas ha sottoscritto oggi con State Grid Corporation of China (Sgcc), la piu' grande utility energetica al mondo, un protocollo...

ENI e Sonatrach firmano Memorandum di Intesa per fornitura a lungo termine e trasporto gas : Il Presidente e Amministratore Delegato della compagnia di Stato algerina Sonatrach , Rachid Hachichi, e l'Amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, hanno firmato un Memorandum di intesa, ...

Scuola - Intesa Governo-sindacati e sciopero sospeso : ecco le parole di Matteo Renzi : L’intesa tra Governo e sindacati sui problemi della Scuola e la conseguente revoca dello sciopero del prossimo 17 maggio è stata accolta in maniera ‘tiepida’, per non dire ‘fredda’ dal personale scolastico, ormai abituato ai voltafaccia politici degli ultimi anni. Dopo l’ultimo rinnovo di contratto, con la ‘montagna che ha partorito un topolino, o per meglio dire, un’elemosina’, la maggior ...