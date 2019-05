Incentivo Sviluppo Sud | assunzioni | durata | contratti | importo e adempimenti

leggioggi

(Di giovedì 2 maggio 2019) Proroga (con sorpresa) per l’Sud (meglio conosciuto con il nome di “Bonus Sud). Il Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019, pubblicato con la stessa data sul sito dell’ANPAL, ha disposto lo sgravio contributo – per il biennio 2019-2020 – esclusivamente per lea tempo indeterminato effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019. Di conseguenza, restano escluse dal beneficio tutte le aziende che hanno assunto nei primi quattro mesi del 2019.Ma a quanto ammonta l’dell’Sud? Quanto dura? Quali sono glida porre in essere per accedere all’agevolazione contributiva? Quali sono i limiti e le condizioni di fruizioni? Andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere per ridurre il costo del lavoro nei territori del Mezzogiorno. Si precisa, sin da ora, che per usufruire dell’esonero ...

