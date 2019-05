Giro d’Italia | i capitani di tutte le squadre | da Nibali a Bernal

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) A nove giorni dal via del2019, pronto a scattare sabato 11 maggio da Bologna, si sta completando l’elenco dei corridori al via. Alcunehanno già completato la propria formazione, mentre altre devono ancora definire alcuni posti. È già ben chiaro però quali saranno i leader e gli obiettivi con cui ogni team si schiererà al via della corsa rosa. L’elenco dei campioni è molto lungo, sia per chi cerca la maglia rosa finale sia per chi vuole andare a caccia di un successo di tappa.Uncon tanti campioni Mai come quest’anno ilgodrà di una partecipazione di altissimo livello, forse anche superiore a quella del Tour de France. Ecco la presentazione deie degli obiettivi dile 22al via della corsa rosa.Team Sunweb – Tom Dumoulin ha scelto ancora una volta ilper cercare di bissare il successo di due anni fa e per molti ...

giroditalia : Save the Children e #Giro d’Italia insieme per dire “Stop alla guerra sui bambini” in occasione del Centenario dell… - giroditalia : #Giro d'Italia 102 - Trofeo Senza Fine awaits the GC main contenders >>> - pfellini : Riccione si fa bella in vista dell'arrivo del Giro d'Italia -