GF16 | Mila Suarez esplode contro Gennaro | “Non sei un uomo… mi hai usato!”

GF16 - scontro faccia a faccia tra Alex Belli e Mila Suarez (Il Video) : Grande Fratello 16, arriva lo scontro faccia a faccia tra Alex Belli e Mila Suarez Grande Fratello 2019 (o Grande Fratello 16), eccezionalmente in onda martedì 23 aprile 2019, torna in prima serata su Canale 5con il terzo appuntamento del reality show condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Dopo l’acceso confronto avvenuto durante la seconda … Continue reading GF16, scontro faccia a ...

GF16 - Francesca De Andrè litiga con Mila Suarez per Alex Belli : Grande Fratello 16, in scena una nuova lite, sempre per Alex Belli, questa volta le litiganti sono Mila Suarez e Francesca De Andrè Prima dello scontro con Francesca De Andrè, Mila Suarez si è confrontata con Cristian Imparato. Francesca a quest’ultimo ha detto di conoscere molto bene Alex Belli e che l’attore ha una versione ben diversa di come sono andate le cose da quella … Continue reading GF16, Francesca De Andrè litiga ...

GF16 anticipazioni : stasera confronto di fuoco tra Mila Suarez e Alex Belli : Questa sera, straordinariamente di martedì, andrà in onda la terza puntata del reality show Grande Fratello 16. Stando a quelle che sono le anticipazioni trapelate nelle ultime ore, pare che assisteremo a degli eventi davvero molto forti ed inaspettati. Innanzitutto ci sarà un confronto tra Alberico Lemme e tutti i concorrenti della casa. L'arrivo del farmacista, infatti, ha scombussolato notevolmente gli animi dei vari protagonisti. Numerose ...

GF16 - Francesca De Andrè contro Mila Suarez : "Oca giuliva - sparisci - se ti buco con lo spillo prendi fuoco" : Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello e sempre con Mila Suarez nel mezzo. Sembra lei, oltre a Valentina Vignali, la regina delle litigate nella casa, e stavolta a coinvolgerla e ad attaccarla ci ha pensato un'altra delle protagoniste femminili di questo reality: Francesca De Andrè.Da poco entrata nella casa del Grande Fratello, Francesca ha sin da subito mostrato la sua forte personalità a tutti i coinquilini, senza nascondere la ...

GF16 - spoiler puntata di oggi : l'ex di Mila nella casa per un faccia a faccia : Questa sera in prima serata su Canale 5, torna con un nuovo appuntamento, la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso, coadiuvata in studio da Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Molte le questioni che verranno trattate in questa terza puntata del reality show dato che, in settimana, gli animi nella casa si sono surriscaldati, dando vita a numerose discussioni. Stando alle anticipazioni inoltre, nella casa di ...

MILA SUAREZ/ Francesca De Andrè : 'sei più rifatta di Michael Jackson' - GF16 - : MILA SUAREZ continua a far discutere al Grande Fratello 2019. La modella è stata attaccata da Francesca De Andrè che le ha dato dell'oca giuliva

GF16 - Gennaro Lillio bisticcia con Mila Suarez : "Basta parlare del tuo ex Alex Belli" : "L'amore non è bello se non è litigarello"... Lo sanno bene Mila Suarez e Gennaro Lillio, e con essi Alex Belli. Ieri pomeriggio è infatti scoppiata una lieve tensione tra Mila e Gennaro, a seguito di alcune dichiarazioni riportate dalla bella marocchina sul suo ex Alex Belli. Ad intervenire è stato il ragazzo napoletano, che le ha immediatamente detto: "Sin dalla prima settimana io ti ho dato un consiglio sulla tua vita privata. Io ti ...

Gossip GF16 : coccole tra Martina e Daniele - Mila in ansia per un 'contatto' con Lillio : Nella Casa del Grande Fratello 16 si starebbero iniziando a formare le prime coppie: la bella Martina, ad esempio, si è lasciata andare a dolci abbracci con Daniele l'altro giorno, con buona pace del 'rifiutato' Gaetano. Mila Suarez, nonostante pianga ancora per l'ex Alex Belli, alcune ore fa è stata sorpresa dalle telecamere, mentre manifestava a Gennaro la sua preoccupazione per qualcosa che sarebbe successo tra loro sotto le coperte qualche ...

Spoiler GF16 stasera : probabile scontro tra Mila Suarez e Delia Duran per Alex Belli : Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della sedicesima edizione del Grande Fratello 16, il reality show di Mediaset condotto dalla napoletana Barbara D'Urso, con opinionisti in studio Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Secondo le prime anticipazioni sul secondo appuntamento, questa sera assisteremo ad uno scontro molto accesso che infiammerà la puntata. Stiamo parlando dello scontro tra Mila Suarez e Delia ...

GF16 : Cristian Imparato confessa la sua omosessualità - Mila e Gennaro sembrano già coppia : Nel corso della giornata di ieri uno dei concorrenti del Grande Fratello 16 ha fatto coming out rispondendo ad una domanda di un compagno di avventura circa il suo orientamento sessuale. Stiamo parlano dell’ex bambino prodigio di ‘Io canto’ Cristian Imparato, il quale ha ammesso la sua omosessualità esprimendo tra le altre cose, il desiderio di avere un figlio. Intanto nella Casa più spiata d’Italia sembra già essere nata una nuova coppia, ...

GF16 - Mila Suarez : "Delia Duran mi fa schifo. Alex Belli voleva ancora me ma io l'ho bloccato" : C'era da aspettarselo, sarebbe tornata a parlarne molto presto. Dopotutto è forse anche per quello che Mila Suarez è stata messa lì: all'interno della casa del Grande Fratello 2019 per raccontare della sua burrascosa storia d'amore con Alex Belli.E infatti, le prime dichiarazioni su Belli non hanno tardato poi molto ad arrivare. Mila Suarez è infatti tornata a parlare della sua versione dei fatti sulla fine del suo rapporto con l'attore ...