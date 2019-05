E’ tempo di Derby della Mole | Juve-Torino in esclusiva su Sky

Che tempo Che Fa - Salvini aleggia. Liliana Segre a Fazio : "La Liberazione un derby? Mi ribolle il sangue..." : Fazio apre CTCF con Liliana Segre, i rigurgiti fascisti e l'importanza della memoria. Nessuno nomina Matteo Salvini, ma le parole, i tweet, le scelte del vicepremier e Ministro dell'Interno aleggiano nello studio di Che Tempo Che Fa durante l'anteprima alla puntata di domenica 28 aprile, aperta da Liliana Segre che racconta a Fabio Fazio e al pubblico tv la sua Liberazione, quella dal campo di concentramento e quella dal Nazi-Fascismo, ...

Serie A - tempo di Inter-Juve : il derby d’Italia è su DAZN : Come vedere Inter Juventus gratis su DAZN – Archiviato l’ultimo turno di Serie A, che ha portato in dote alla Juventus l’ottavo Scudetto consecutivo, è già tempo di concentrarsi sulle sfide del prossimo weekend. Una su tutte attirerà l’attenzione del grande pubblico: la sfida tra Inter e Juventus. Il derby d’Italia si giocherà sabato sera, […] L'articolo Serie A, tempo di Inter-Juve: il derby d’Italia è su DAZN è stato realizzato da Calcio ...

A Genova è tempo di derby : dove vedere Sampdoria-Genoa in Tv : Genova è in fermento per una gara che non può mai essere considerata come tutte le altre: il derby tra Sampdoria e Genoa, una sfida che, come da tradizione, sfugge a ogni pronostico e che regala sempre emozioni, a prescindere dalla posizione in clssifica e non solo per la supremazia cittadina. dove vedere Sampdoria-Genoa Tv […] L'articolo A Genova è tempo di derby: dove vedere Sampdoria-Genoa in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milan-Inter streaming - guarda il derby in tempo reale : Si gioca questa sera il derby della Madonnina: Milan ed Inter si scontrano in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il terzo posto in campionato. I ragazzi di Gattuso sono a quota 51, mentre gli uomini di Spalletti inseguono ad una lunghezza: chi la spunterà nella stracittadina meneghina? La sfida che si giocherà stasera sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 251, mentre la diretta streaming sarà ...