Borderlands 3 non avrà loot box | microtransazioni solamente per gli oggetti cosmetici

A Troy Baker piacerebbe tornare a doppiare in Borderlands 3 ma a quanto pare il CEO di Gearbox non la pensa allo stesso modo : Troy Baker non ha nascosto la sua intenzione di voler tornare a doppiare Borderlands 3.In un'intervista ad OnlySP, durante l'evento Supanova Comic Con & Gaming, a Baker è stato chiesto dei commenti che aveva fatto la settimana prima riguardanti il nuovo gioco di Gearbox."Ho detto che mi piacerebbe molto tornare, ma per Gearbox a quanto pare non è così".Leggi altro...

Gearbox Main Theater Show : Borderlands 3 annunciato e non solo : In occasione dello Showcase di Gearbox, organizzato per il PAX East 2019, sono stati ufficialmente annunciati alcuni titoli tra cui il tanto desiderato e atteso Borderlands 3, a seguire tutti i dettagli. Gearbox: Tutti gli annunci Iniziamo da Bulletstorm: Duke of Switch Edition, sviluppato da Gearbox in collaborazione con gli autori di People Can Fly. Questa nuova versione includerà tutti i contenuti originali del celebre sparatutto con ...