Bif&st | Paola Cortellesi | ‘Nella commedia si possono affrontare anche aspetti tragici’

(Di giovedì 2 maggio 2019) Sono tanti i film comici che si realizzano ogni anno in Italia. Ma questi lungometraggi non sono tutti uguali. Accanto a quelli più demenziali e privi di contenuti ci sono alcuni rari esempi di opere che cercano di ripercorrere il solco della grandeall’italiana e di maestri come Risi, Monicelli, Comencini e Scola. Un cinema che è capace di parlare del reale con una rappresentazione dei difetti e delle grettezze del Paese che, dietro al divertimento, spesso nasconde toni tragici. Insieme a Paolo Virzì, un’altra accoppiata di successo che ha deciso di seguire questa strada è quella formata dae dal marito, Riccardo Milani. L’attrice ha raccontato le difficoltà di questa scelta durante la lezione di cinema tenuta a Bari, nell’ambito del Bif&st – Bari International Film Festival ed ha parlato a lungodellaall'italiana. "Può...

