Atletica | Iaaf applicherà regola testosterone anche nei 1500

ansa

(Di giovedì 2 maggio 2019) La Semenya, olimpionica e campionessa del mondo degli 800, avrebbe invece dovuto sottoporsi a cure ormonali per poter continuare a gareggiare nella prova 'regina' del mezzofondo. Ma laha deciso ...

C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Atletica: Iaaf, #Semenya dovrà ridurre testosterone non solo per gli 800, anche per i 1.500. Lei sco… -