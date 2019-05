Chiuse le indagini su Michele Bravi | Fu omicidio stradale

Omicidio stradale - Chiuse le indagini su Michele Bravi : il cantante rischia processo : Milano, 1 maggio 2019 - Andrà a processo con l'accusa di Omicidio stradale il cantante 24enne Michele Brav i per l'incidente del 22 novembre nel quale è morta una donna di 58 anni in sella ad una moto.

‘Ndrangheta - Chiuse le indagini sull’ex deputato di Forza Italia Pino Galati : contestato il concorso esterno : L’ex parlamentare di Forza Italia Pino Galati è accusato di concorso esterno con la ‘Ndrangheta. È una delle novità che emerge dall’avviso di conclusione indagini notificato oggi su richiesta della Dda di Catanzaro dalla guardia di finanza ai 22 indagati dell’inchiesta “Quinta Bolgia”. L’operazione aveva fatto luce su come le cosche di Lamezia Terme avessero il monopolio di molti servizi all’interno dell’ospedale, di fatto occupato militarmente ...

Serena Mollicone - Chiuse le indagini per l’omicidio : tre carabinieri rischiano il processo : Dopo 18 anni le indagini sulla morte di Serena Mollicone – uccisa l’1 giugno 2001 – si avviano alla conclusione. La procura di Cassino ha infatti inviato l’avviso di chiusura inchiesta per cinque indagati, ovvero tutti i membri della famiglia di Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri del paese in provincia di Frosinone e due altri militari. rischiano così il processo il maresciallo, la moglie Annamaria e ...

Palermo - bilanci falsi : Chiuse indagini per altri 7 indagati [NOMI E DETTAGLI] : Dopo avere ottenuto il giudizio immediato per Maurizio Zamparini, la procura di Palermo ha concluso le indagini per altri sette tra ex dirigenti, sindaci e consulenti del Palermo Calcio, che ora rischiano il processo: fra di loro l’ex presidente Giovanni Giammarva. I pm del pool coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Salvatore De Luca hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di urgenza che ci ...

Firenze - Chiuse le indagini sul cognato di Renzi e i due fratelli : “Spariti i milioni donati per i bimbi africani” : Sono accusati di appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. E adesso i fratelli Alessandro, Luca e Andrea Conticini rischiano il processo. Ai tre, infatti, la procura di Firenze ha notificato le informazioni di garanzia e l’avviso di conclusione delle indagini: un atto, quest’ultimo, che è spesso propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio. Andrea Conticini è cognato di Matteo Renzi avendone sposato la sorella. Ai tre è ...

Caso Cucchi - Chiuse indagini sul depistaggio : 8 carabinieri rischiano processo : La Procura di Roma ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini nell'inchiesta sui depistaggi nel Caso di Stefano Cucchi, deceduto il 22 ottobre 2009 presso l'Ospedale Pertini di Roma mentre si trovava in custodia cautelare. A rischiare il processo sono 8 carabinieri, tra i quali il generale Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma e il colonnello Lorenzo Sabatino, a suo tempo comandante del reparto operativo ...

Chiuse le indagini sulla morte Davide Astori : dalla causa del decesso all’idoneità - ecco perché 2 medici sono indagati : La Procura di Firenze ha chiuso le indagini per la morte di Davide Astori, il 31enne capitano della Fiorentina deceduto in albergo il 4 marzo 2018 prima della partita di Udine. sono indagati per omicidio colposo due medici, Giorgio Galanti, ex direttore del Centro di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, e Francesco Stagno, direttore sanitario dell’Istituto di medicina sportiva di Cagliari. L’avviso di chiusura ...

