Bella la blockchain | ma c' è qualche effetto collaterale che non abbiamo considerato

wired

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Lapromette di rivoluzionare molti processi con gli smart contract. Ma il processo adesso non è infallibile. E potrebbe avere conseguenze negativo. Trasformando il registro decentralizzato ...

silviastrips : RT @ip4fvg: “#Blockchain registra transazioni, ma non può in alcun modo certificarne il contenuto” Bella intervista a @RaiGRparlamento di @… - SignorAldo : RT @ip4fvg: “#Blockchain registra transazioni, ma non può in alcun modo certificarne il contenuto” Bella intervista a @RaiGRparlamento di @… - SignorAldo : RT @IK6REB: Bella intervista a @RaiGRparlamento del Prof. @stefanoepifani su #blockchain , #digitaldivide e dintorni. -