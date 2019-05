Ambra Angiolini al concerto primo maggio Roma | chi è la conduttrice

Concerto primo maggio a Roma - la scaletta e tutti gli ospiti dell’evento condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi : primo maggio fa rima con Concertone. Anche quest’anno piazza San Giovanni a Roma ospiterà il tradizionale Concerto promosso da CGIL, CISL e UIL nel giorno della festa dei lavoratori. “Lavoro – Diritti – Stato Sociale – La Nostra Europa” è il claim di questa edizione molto attesa, anche grazie a un cartellone di artisti davvero prestigioso e al passo coi tempi. Il nome di spicco è senz’altro Noel Gallagher, alla prima apparizione ...

Mara Venier sbotta dopo il post per Ambra Angiolini : chi l'ha fatta arrabbiare : FUNWEEK.IT - L'ospitata di Ambra Angiolini a Domenica In ha lasciato con l'amaro in bocca più di qualche spettatore che ha riversato su Instagram la propria 'frustrazione' nel vedere l'attrice ...

Mara Venier sbotta dopo il post per Ambra Angiolini : chi l'ha fatta arrabbiare : FUNWEEK.IT - L'ospitata di Ambra Angiolini a Domenica In ha lasciato con l'amaro in bocca più di qualche spettatore che ha riversato su Instagram la propria...

Ambra Angiolini parla di Max Allegri : «Per lui ho gli occhi a cuore. Ma non lo sposo» : Ambra Angiolini sulla cover di Vanity FairAmbra Angiolini sulla cover di Vanity FairAmbra Angiolini sulla cover di Vanity FairAmbra Angiolini sulla cover di Vanity FairAmbra Angiolini sulla cover di Vanity FairAmbra Angiolini sulla cover di Vanity FairAmbra Angiolini sulla cover di Vanity FairAmbra Angiolini sulla cover di Vanity FairAmbra Angiolini sulla cover di Vanity FairAmbra Angiolini sulla cover di Vanity FairAmbra Angiolini sulla cover ...

Ambra Angiolini e l’amore per Allegri : «A 42 anni ho gli occhi a cuore ma non sento l’esigenza di sposarmi» : «Massimiliano mi ha insegnato la tenerezza e la calma», Ambra Angiolini parla del suo rapporto con Massimiliano (detto Max) Allegri. L’ex stellina di Non è la Rai, oggi affermata attrice e conduttrice, dopo la fine del suo lungo rapporto con Francesco Renga ha infatti ritrovato l’amore a fianco dell’allenatore della Juventus. Pronta per condurre il concertone del primo maggio a fianco di Lodo Guenzi, Ambra si è lasciata andare a qualche ...

Domenica In - Ambra Angiolini dalla Venier e massacrata : 'Spocchiosa e stupida - proprio come...' : Nella puntata di ieri di Domenica In, programma pomeridiano targato Rai1 , tra gli ospiti di Mara Venier c'è stata Ambra Angiolini , nata da Non è la Rai, l'ex show girl ha vinto anche un David di ...

Domenica In - Ambra Angiolini dalla Venier e massacrata : "Spocchiosa e stupida - proprio come..." : Nella puntata di ieri di Domenica In, programma pomeridiano targato Rai1, tra gli ospiti di Mara Venier c'è stata Ambra Angiolini, nata da Non è la Rai,l'ex show girl ha vinto anche un David di Donatello dopo essersi dedicata al cinema e alla televisione. Nel salotto di "zia Mara" ha parlato di sé,

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini - la dichiarazione d'amore a Che tempo che fa : Massimiliano Allegri è stato ospite a Che tempo che Fa e ha rilasciato una lunga intervista a Fabio Fazio. Seduto alla famosa scrivania, l'allenatore della Juventus ha parlato anche del...

Ambra Angiolini non vuole sposare Massimiliano Allegri : “Non sento l’esigenza - lo amo e può bastare” : Ambra Angiolini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e lì ha parlato della sua storia d’amore con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. I due sono davvero innamoratissimi, come ha confermato anche lui la sera a Fabio Fazio, ma nonostante questo l’attrice non vuole sposarsi: “Ci ho messo tanto a pensare di piacermi e non sento più l’esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre ...

Che tempo che fa - Allegri spiazza Ambra Angiolini da Fazio : 'Bugiarda - ci siamo già sposati' : Massimiliano Allegri non ammette repliche quando in tv, che si tratti di Lele Adani, o anche della sua compagna Ambra Angiolini. L'attrice a Domenica in da Mara Venier aveva garantito che non avrebbe ...

Che tempo che fa - Allegri spiazza Ambra Angiolini da Fazio : "Bugiarda - ci siamo già sposati" : Massimiliano Allegri non ammette repliche quando in tv, che si tratti di Lele Adani, o anche della sua compagna Ambra Angiolini. L'attrice a Domenica in da Mara Venier aveva garantito che non avrebbe intenzione di sposare l'allenatore della Juventus. Ma Allegri poche ore dopo a Che tempo che fa da F

Domenica In - Ambra Angiolini attaccata sui social : 'Sei stupida e antipatica' : L'ultima puntata di Domenica In ha visto, tra i vari ospiti, anche Ambra Angiolini. Una donna che in Rai ha fatto molta carriera per poi passare al cinema. L'ospite di Mara Venier, però, è stata criticata aspramente sui social dai telespettatori con l'accusa di essere antipatica e superba. In particalare viene accusata di essere snob e di non essere cambiata affatto da quando, da giovane, aveva lo stesso atteggiamento. Domenica In, l'attrice ...

Domenica In - Ambra Angiolini a Mara Venier : "Verrei da te ogni settimana". E su Celentano : "Ci voleva calve in uno show" : Ambra Angiolini ha inaugurato la trentatreesima puntata di Domenica In, il fortunato contenitore del pomeriggio condotto da una Mara Venier ormai lanciatissima tra gaffe e imprevisti che sono diventati il suo marchio di fabbrica.L'ex ragazza di Non è la Rai mercoledì sarà nuovamente al timone del Concertone del Primo Maggio su Rai3 al fianco di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, proprio come l'anno scorso, ma l'intervista è stata ...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri : Per lui ho gli occhi a cuore - ma non voglio sposarmi : L'attrice e showgirl, ospite oggi di "Domenica In", ha dichiarato di amare molto il suo nuovo compagno Massimiliano Allegri ma di non sentire per il momento nessuna esigenza di sposarsi. La sua priorità sono i due figli avuti dall'ex Francesca Renga :"Ci ho messo tanto a pensare di piacermi e non sento più l'esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre 'fidanzate di', 'mogli di', 'ex di qualcun altro'. Io amo un uomo e ...