USA | Futures senza direzione

Futures USA poco mossi dopo PIL : Si muovono con cautela i Futures statunitensi dopo che l'economia americana ha accelerato rispetto all'ultimo trimestre del 2018 . Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis , il PIL USA è cresciuto del 3,2% rispetto al +2,2 del quarto ...

USA - Futures in crescita : Futures sui principali indici americani in rialzo dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici sull 'inflazione negli States, che rimangono in linea con le attese nonostante il valore core sia in ...

USA - Futures in rosso dopo dichiarazioni Trump : La conferma di tale direzione per ora ancora non ufficializzata, per gli analisti, renderebbe sempre più concreto il freno della crescita dell'economia mondiale e ai mercati non piace. A causa di ...

USA - Futures in rosso dopo dichiarazioni Trump : La conferma di tale direzione per ora ancora non ufficializzata, per gli analisti, renderebbe sempre più concreto il freno della crescita dell'economia mondiale e ai mercati non piace. A causa di ...

USA - Futures in rosso dopo dichiarazioni Trump : La conferma di tale direzione per ora ancora non ufficializzata, per gli analisti, renderebbe sempre più concreto il freno della crescita dell'economia mondiale e ai mercati non piace. A causa di ...

USA - Futures poco mossi : poco mossi i Futures sui principali indici americani in questo giovedì che vede gli investitori cauti e in attesa di aggiornamenti. La mancanza di sviluppi nei colloqui commerciali tra Cina e Stati ...

USA - futures piatti in attesa di dati macro e risvolti colloqui USA-Cina a Beijing : Restano piatti i futures sui principali indici americani in attesa dei risvolti dell 'ottavo round negoziale sul commercio tra USA e Cina e della pubblicazione di importanti dati macroeconomici ...

Futures USA in rosso : I Future USA puntano al ribasso , anticipando una partenza debole per Wall Street , a causa del peggioramento delle condizioni economiche confermate dai più recenti dati sugli ordini e fatturato e ...

USA - Futures in calo nel day after Fed : La contestuale riduzione delle stime di crescita dell'economia statunitense - da un precedente tasso di upside del 2,3% all'attuale 2,1% - annunciata da Jerome Powell e il mantenimento degli attuali ...

Futures USA - sopra la parità in attesa della Fed : Gli investitori continuano a puntare sul mercato azionario in quanto fiduciosi verso la propensione ad una politica monetaria accomodante da parte della FED e di come questa non intenda prevedere un ...

Futures USA - sopra la parità in attesa della Fed : Occhi puntati sulla Federal Reserve nella giornata di oggi. I mercati e i Futures sui principali indici statunitensi infatti, nonostante il periodo di incertezze politiche che passano da Brexit al ...

Futures USA indicano partenza calma per Wall Street : Wall Street si prepara ad avviare gli scambi stabile , dopo la chiusura positiva della scorsa settimana, mentre si guarda alla riunione della Fed , che non dovrebbe annunciare sorprese in tema di ...

Futures americani in positivo segnalano ottimismo mercato USA : I Futures sui principali indici americani galleggiano sopra la parità in attesa dell'Opening Bell di Wall Street. I derivati americani non sembrano infatti sentire le influenze provenienti dalle ...

USA - Futures in rosso : Wall Street attesa in rosso dopo la pubblicazione dei dati macro provenienti da Germania, USA e Cina . La prima ha reso noto un rallentamento degli ordini industriali del 2,6%, mentre Pechino sapere ...