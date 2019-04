Caso Siri,Trenta:dimissioni opportune

Capezzone : Dopo lo scoop @laveritaweb sul caso #Siri, qualcuno dica a Corriere e giornaloni: “You are fake news!” - HuffPostItalia : Dimissioni in cambio dell'impegno scritto al reintegro: l'ultima idea M5s sul caso Siri - AnnalisaChirico : Caso Siri: 1) Il vero scandalo è il Circo mediatico: oggi Repubblica cita addirittura una ‘informativa del 29 marzo… -

Il sottosegretario Armandodeve dimettersi? "Sì, è una questione di opportunità politica. Si può mettere in panchina e poi quando, mi auguro, si sarà risolta positivamente la vicenda potrà tornare nel suo ruolo. Ma prima di allora no, con la corruzione non si scherza". A ribadirlo, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro della Difesa,.(Di martedì 30 aprile 2019)