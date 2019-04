Armando Siri | la strategia suicida dei grillini per non crollare | Facciamolo

Giuseppe Conte ha incontrato Armando Siri - attesa per le decisioni : Si è svolto ieri sera, secondo quanto si apprende, l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri. Non trapelano ancora informazioni sull'esito del confronto.Nel Governo sembra però arrivato il momento di decidere. In mattinata sono tutti a Tunisi - il premier Conte, i vice premier Salvini e Di Maio, oltre al ministro degli Esteri Moavero - e in serata saranno tutti al ...

Roberto Maroni : "Se il Consiglio dei ministri vota contro Armando Siri ci sarà la crisi di governo" : "Se il Consiglio dei ministri vota contro Armando Siri è crisi di governo". Roberto Maroni, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, lancia una bomba in diretta sul futuro dell'esecutivo giallo-verde dopo l'inchiesta a carico del sottosegretario leghista. "Giuseppe Conte non può revocarlo m

Armando Siri non ha alcuna intenzione di dimettersi : Giuseppe Conte concede altro tempo ad Armando Siri. Il presidente del Consiglio avrebbe deciso di accogliere le richieste formulate dalla Lega e di consentire al sottosegretario, indagato per corruzione, di prendersi il tempo di visionare le carte e incontrare i magistrati della Procura di Roma. È "probabile" che l'annunciato incontro tra Conte e Siri non avvenga oggi, dopo il rientro del premier dalla Cina, viene riferito da fonti governative ...

Ecco chi è Armando Siri e perché conta così tanto per Salvini : Non appena il nome di Armando Siri è venuto fuori Matteo Salvini ha cominciato a difenderlo a spada tratta, mettendosi contro prima il Movimento e poi lo stesso Premier Conte. Un atteggiamento del genere rende quindi necessario un approfondimento su quelli che sono i rapporti che legano il sottosegretario Armando Siri a Matteo Salvini. Partiamo dall’inizio: Chi è Armando Siri? Il Sottosegretario leghista, non è della Lega o almeno non lo ...

Armando Siri - il ritratto di Pietro Senaldi : chi è il leghista che Salvini non vuol mollare : La portiera si è aperta, ma l' Armando non è ancora caduto giù. Resiste, il sottosegretario leghista, malgrado il suo ministro, il prode Toninelli, gli abbia tolto le deleghe e il vicepremier grillino Di Maio ne abbia chiesto ripetutamente la rimozione a Salvini. Il punto è però che per Matteo, Siri

Matteo Salvini e Armando Siri - la voce terrificante nella Lega : "Come nel 1992 - Davigo e i 5 Stelle..." : Ci mancavano i fantasmi di Tangentopoli ad agitare questo governo sempre più agli sgoccioli. Il Corriere della Sera tratteggia in poche righe tutta l'inquietudine che si respira dentro la Lega. La beffa è che mentre Matteo Salvini si gode il bagno di folla in Sicilia (preludio a un nuovo exploit ele

Giuseppe Conte e Armando Siri : "Lo saprò far scollare dalla sedia". Lega e M5s - siamo a questo punto : "saprò farlo scollare dalla sedia". A parlare è Giuseppe Conte e l'argomento è Armando Siri, sottosegretario grillino indagato per corruzione. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto il suo allontanamento immediato, Matteo Salvini gli ha confermato fiducia. E proprio di fiducia parla il premier dalla Cina:

Armando Siri - dietro le accuse spunta lo zampino degli uomini di Luigi Di Maio. L'ira di Matteo Salvini : Se gratti un po' la patina di atarassia con cui si è coperto ieri Matteo Salvini («Non rispondo sulle polemiche, oggi sono in modalità zen»), scopri che lui e i suoi, assai più che con i magistrati, è con i Cinque Stelle che ce l'hanno. I più pacati dicono che «se avevano dubbi su Siri, avrebbero do

Alessandro Sallusti sfida Matteo Salvini : "Ora vediamo se ha le palle sul caso di Armando Siri" : "Nei prossimi giorni vedremo se Matteo Salvini avrà le palle per rifiutarsi di consegnare la testa di Armando Siri a spioni e mestatori", scrive Alessandro Sallusti su Twitter, "oppure se come quasi tutti i suoi predecessori calerà testa e arie e si adeguerà all'andazzo italico". Leggi anche: "Così

Gian Marco Centinaio : "Non si può andare avanti se Luigi Di Maio va avanti per la sua strada su Armando Siri" : "Su Armando Siri stiamo facendo un ragionamento che è di alleanza di governo. I contraenti, visto che stiamo parlando di un contratto di governo, sono due: Lega e M5S. Se il Movimento 5 Stelle va per la sua strada vuol dire che mancano i presupposti per andare avanti". Gian Marco Centinaio, a margin

Matteo Salvini e Armando Siri - la bomba di Maroni su Lega e governo : "Il vero problema è Giorgetti" : "Il vero problema è Giancarlo Giorgetti". E se lo dice Roberto Maroni, allora la Lega può tremare davvero. Secondo l'ex ministro degli Interni intervistato dalla Stampa il sottosegretario leghista Armando Siri indagato per corruzione non dovrebbe dimettersi, "perché sarebbe come far prevalere il pri