Spagna, Sanchez: "Ha vinto il futuro"

Agenzia_Italia : == BREAKING == Seggi chiusi in #Spagna. #Sanchez rischia di dover trovare un accordo con gli indipendentisti baschi… - valeriafedeli : Non sarà facile formare nuovo governo in #Spagna ma l’importante risultato dei socialisti di #Sanchez dimostra che… - sonolucadini : Elezioni Spagna: i sovranisti di Vox, sul cui boom qui in Italia scommettevano in tanti (troppi), non superano il 1… -