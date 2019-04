TelevideoRai101 : Spagna. Folla a Sanchez:'No con Rivera' - truuudetective : @dino_folla Ma secondo me la Spagna va meglio di noi perche hanno fatto delle riforme, dal partito popolare tra l a… - Beatric09656317 : RT @acirne: #Sanchez: la nostra vittoria è messaggio all'Europa e al mondo, si può vincere l'autoritarismo e l'involuzione. E la folla grid… -

"Conno! conno!". Lo scandisce laall'indirizzo del leader socialista Pedrodurante il suo discorso della vittoria fuori dalla sede del Psoe a Madrid, menzionando il leader di Ciudadanos. Ho sentito", ha risposto dapprima, "credo di essere stato abbastanza chiaro,no?",ha detto.salvo poi sottolineare che comunque: "non faremo come fanno loro,che mettono cordoni sanitari al Psoe", come a non escludere nulla nella prospettiva di trovare un difficile compromesso per formare un governo(Di lunedì 29 aprile 2019)