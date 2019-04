TgLa7 : #Isis: #alBaghdadi annuncia vendetta per i militanti morti - TelevideoRai101 : Morti Isis, Baghdadi annuncia vendetta - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: Isis: in un video Al Baghdadi annuncia vendetta per i miliziani morti -

Dopo 5 anni di silenzio, torna a parlare,in un video pubblicato dall', il capo del sedicente 'Stato islamico', Al, cheper i jihadisti uccisi e detenuti. Fa riferimento alla "caduta dei tiranni in Sudan e Algeria" (destituzione del presidente al Bashir e dimissioni di Bouteflika). La strage in Sri Lanka fa "parte dellacontro i crociati e i loro seguaci", afferma,che si nasconderebbe al confine tra Siria e Iraq.Una ricompensa di 25mln di dollari per informazioni sul suo nascondiglio.(Di lunedì 29 aprile 2019)