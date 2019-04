Al via la seconda edizione di LOA Legge in Ogni Angolo | la grande

L’Aquila – Grandi speranze - Silvia cerca Costanza da sola : anticipazioni seconda puntata : Dopo i buoni dati di ascolto del primo episodio, prosegue con il secondo la storia narrata nella nuova serie tv targata Rai L’Aquila – Grandi speranze, in onda su Rai1 martedì 23 aprile alle 21.25. Il ricco cast è composto da tanti nomi di spicco della recitazione contemporanea tra cui vale la pena sottolineare: Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi, la partecipazione di Valentina Lodovini e la ...

Belen e Stefano in Polinesia : al via la seconda luna di miele : Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono tornati insieme. I due per festeggiare questo evento sono pronti a volare in Polinesia per stare a riparo dai riflettori. I due partiranno nei prossimi giorni, una volta che lei avrà concluso le riprese di 'Colorado' mentre lui quelle di 'Made in Sud'. E pare proprio che, per questa speciale occasione, i due lasceranno a casa per la prima volta il piccolo Santiago.Belen e Stefano alla volta della ...

Roma - il Pd occupa il Campidoglio : “La sindaca si dimetta subito”. E Raggi va via da un’uscita secondaria transennata : Dopo gli audio diffusi da L’Espresso contenuti nell’esposto dell’ex dg di Ama, Lorenzo Bagnacani, oltre ai ministri Stefani e Centinaio e al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, anche il Pd Romano chiede a gran voce le dimissioni della sindaca di Roma: “Quanto avvenuto oggi è vergognoso, l’ennesimo episodio di una gestione fallimentare di Roma. La sindaca si deve dimettere” dice il capogruppo Giulio ...

Le terrificanti avventure di Sabrina - la seconda parte della prima stagione al via : Dopo i primi dieci episodi e la pausa del lungo inverno con lo speciale natalizio (Un racconto di mezzo inverno) tornano Le terrificanti avventure di Sabrina con la seconda parte della prima stagione. Su Netflix la serie che racconta le avventure di Sabrina Spellman, ragazza normale come tante altre se non fosse per il suo talento magico: è una giovanissima strega che deve conciliare la sua natura umana con quella fantastica che la spinge a ...

Killing Eve - la seconda stagione al via con Sandra Oh e Jodie Comer : Ci siamo, dopo la trionfale prima stagione Killing Eve torna con una nuova seconda annata al via dall’8 aprile su Timvision. La serie, che ha visto la sua attrice protagonista, Sandra Oh, vincere il Golden Globe 2018 come migliore attrice protagonista e il Critics’ Choice Award 2019 come miglior attrice in una serie drammatica, ha raccolto una pioggia di nomination per i prestigiosi BAFTA Television Awards della British Academy of Film and ...

Spazio : Hayabusa 2 - al via la seconda raccolta dei campioni : Dopo essersi posata sull’asteroide Ryugu lo scorso 22 febbraio e aver completato la prima raccolta di materiale dalla superficie, Hayabusa2 ha dato il via al secondo campionamento dell’asteroide, che si è svolto con una modalità differente dal primo. La sonda giapponese ha rilasciato un impattatore – un cono di rame del peso di 2 chili dotato di esplosivo- che ha colpito la superficie di Ryugu. Al momento del rilascio dell’ordigno Hayabusa2 si ...

'Mentre ero via' - riassunto seconda parte : Monica crede che la sua famiglia le menta : Giovedì 4 marzo è andata in onda in primetime su Rai 1 la seconda puntata della fiction con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, "Mentre ero via". La fiction di successo della rete ammiraglia torna anche questa settimana per svelare a tutti i suoi telespettatori qualche dettaglio in più sul misterioso passato della sua protagonista Monica. Quest'ultima, infatti, nel secondo appuntamento riuscirà finalmente a ricordare qualcosa in più ...

Mentre ero via - riassunto seconda puntata e trama terza : il retroscena : Anticipazioni Mentre ero via, riassunto seconda puntata: il dramma di Sara Grande successo per la prima puntata di Mentre ero via seguita da 5.386.000 telespettatori pari al 23,9% di share. La fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno ha appassionato i telespettatori di Rai1 sin dalle battute iniziali. Ecco il riassunto della seconda puntata di Mentre ero via. Monica Grossi si risveglia dal coma dopo quattro mesi. La sua memoria è ferma a ...

Mentre ero via - anticipazioni e trama seconda puntata del 4 aprile con Vittoria Puccini : Ritornare alla vita normale non è facile, riconquistare l’affetto dei propri cari e il proprio posto nel mondo in certi momenti appare un’impresa titanica, ricostruire i pezzi di una memoria traditrice è sempre arduo anche perché dietro quell’oblio si nasconde un segreto: sono tutti questi i temi della seconda puntata di Mentre ero via. La fiction di Rai1 in onda giovedì 4 aprile alle 21,20 è scritta da Ivan Cotroneo per la ...

