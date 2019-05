Perturbazione in passaggio al Centro-nord

retemeteoamatori

(Di venerdì 26 aprile 2019) L’entrata di aria molto fredda in quota (fino a -26/-28°C a 5500m) a seguito del fronte atlantico darà vita soprattutto nel pomeriggio-sera grazie all’irraggiamento ad un aumento dell’instabilità alcon possibili temporali intensi.Temperatura a 5500m Visto un potenziale d’innesco moderato attorno 1500j/kg e una vorticità in quota medio-alta(localmente anche troppo elevata) avremo la formazione di multicelle temporalesche con nubifragi, grandine di piccola dimensione e raffiche di vento.Le zone piu’ a rischio saranno il Piemonte e le zone adel Po ma anche le aree interne del. Al settentrione non è da escludere la formazione di supercelle. La neve sta tornando sulle Alpi sopra i 1600mSabato tempo in miglioramento in attesa di un nuovo peggioramento Domenica alcon calo termico.L'articolo ...

