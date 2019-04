Ora andrò a vivere in strada! Pignorata la casa di Morgan

(Di venerdì 19 aprile 2019) Tapiro d'oro perdopo che il tribunale di Monza ha pignorato la sua abitazione e messo all’asta l’immobile. Striscia la Notizia non ha perso tempo e ha inviato Valerio Staffelli con un tapiro d'oro per l'artista. Nel servizio che vedremo in onda questa sera, Valerio Staffelli consegna il tapiro d"oro adopo che il tribunale di Monza ha pignorato la sua abitazione e messo all"asta l"immobile.non si tira indietro e spiega: "Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie bambine. A un certo punto non ho più potuto sostenere queste spese perché non mi avevano pagato"., su richiesta dell'inviato di Striscia, rivela che il ricavato della vendita all'asta della suanon basterà a sanare i debiti. "Continuerò a essere perseguitato finché non morirò". Il cantante racconta che il motivo principale dei suoi debiti è da rintracciarsi nella "gestione del mio denaro da parte di uno che lo ha gestito in modo fallimentare, dandosela poi a gambe".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...