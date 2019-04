Giuseppe al muro, io sott'acqua! Bimbo ucciso a Cardito, l'orrore della sorellina

(Di venerdì 19 aprile 2019) Gli ispettori del Miur sono andati nella presidenza dell'I.C. Quasimodo di Crispano, la scuola frequentata daDorice e dallaNoemi, il primoe l'altra ridotta in fin di vita dal patrigno Tony Essoubti Badre il 27 gennaio scorso. Le due maestre, intercettate sui loro telefoni, erano a conoscenzasituazione già dai primi giorni di frequenza dei due bambini, che erano stati trasferiti a Crispano dalla scuola diMa quello che sconvolge di più è il racconto che fa Noemi dell'omicidio die delle violenze da lei subite. La bambina, sette anni, è in ospedale. Ha gli occhi così gonfi che per vedere chi le sta di fronte deve aprire le palpebre con le dita. «È stato papà Tony, gli ha dato la mazzascopa dietro la schiena, ma senza la scopa. A me mi ha preso dietro l'orecchio e mi ha fatto molto male. Sì ha picchiatotanto tanto, l'ha preso in braccio e poi l'ha tirato contro il. E quando era a terra gli ha sbattuto la testa contro il. Poi ha preso me, mi ha portato nel bagno, mi ha messo la testao il rubinetto. A volte ci metteva con la testa nel cesso e ache si sporcava le mutandine gliele metteva in bocca. Lui gridava che avevamo rotto il letto. E invece era stato lui con un calcio. Un giorno mi ha preso per l'orecchio e l'ha chiuso dentro la porta, mi sono sentita malissimo. Guardavo, gli usciva tanto sangue, e io pensavo che moriva. Lui ci picchiava sempre. E io lo dicevo alle maestre Camilla e Anna ma loro non chiamavano i carabinieri».Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...