Terra dei fuochi | sequestrata discarica abusiva | 7 denunce

La Terra dei fuochi protagonista nei primi episodi di Gomorra 4 tra la rinascita di Genny e la pesante assenza di Marco d’Amore : Gomorra 4 colpisce dritto al cuore e torna a stupire, sia nel bene che nel male. Un intenso resoconto delle prime tre stagioni, dei personaggi che hanno lasciato la serie e di quelli che abbiamo visto morire segna l'inizio della corsa di questo nuovo capitolo che non poteva non partire dalla disperazione di Genny, amico fraterno di Ciro, e da quella di Enzo Sangueblu. Il primo è letteralmente in crisi e una volta tornato sulla Terraferma non ...

REGIONE - Rischio fermo impianto Acerra e decommissioning centrale nucleare - domani due tavoli in commissione Terra dei fuochi : 16:35:20 Martedì 26 marzo presso la Sala riunioni del Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale isola F8, 6° piano,, la III commissione speciale 'Terra dei fuochi, bonifiche ed ecomafie' ...

L'I.C. De Amicis premia i giovani vincitori delle fasi provinciali dei Giochi Matematici del MediTerraneo : ... A.I.P.M.,, i Giochi Matematici del Mediterraneo hanno come finalità quella di avvicinare gli studenti sin da piccoli al mondo della logica matematica e di fare amare questa disciplina spesso ...

InghilTerra - Sancho e Hudson-Odoi da record : la top 10 dei debuttanti più giovani. FOTO : Vittoriosa 5-0 a Wembley contro la Repubblica Ceca, la Nazionale inglese del Ct Southgate ha iniziato al meglio il cammino delle qualificazioni verso Euro 2020. Tre Leoni a valanga nel segno della ...

Sciopero dei piloti confermato per lunedì 25 marzo. A Terra quasi 100 voli Alitalia : MILANO- Disagi in vista per chi volerà con Alitalia lunedì mattina. Anpac e Apnav hanno confermato lo Sciopero di 4 ore piloti e assistenti di volo di Alitalia proclamato per il 25 marzo. 'Nella tarda ...

Ousseynou Sy ha agito "dopo aver sentito le voci dei bambini che muoiono nel MediTerraneo" : Ousseynou Sy ha agito dopo aver sentito dalle "voci dei bambini che stavano morendo nel Mediterraneo" che gli avrebbero chiesto di fare qualcosa di "clamoroso affinché questo non accada più". Nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Tommaso Perna, l'autista che due giorni fa ha sequestrato un bus con 51 ragazzini a bordo e gli ha dato fuoco, ha spiegato nuovi dettagli dietro il gesto.Perna ha spiegato ai cronisti che lo ...

Ciclone Idai - scene strazianti dai racconti dei sopravvissuti : “La Terra mi ha riempito la bocca - il naso e le orecchie” - “centinaia di cadaveri sul ciglio di una strada” [FOTO] : 1/31 ...

La crociera in Antartide dei Terrapiattisti : 'Andiamo a vedere dove finisce il mondo' : terrapiattisti di tutto il mondo, piatto, armatevi e salpate. dove? Verso l'Antartide, naturalmente, dove i 'flat earthers' sono sicuri di trovare il gigantesco muro di ghiaccio che, secondo l'ultima ...

Droni contro i roghi della Terra dei fuochi : "Finalmente arrivano i Droni contro la Terra dei fuochi . In quel piano di azione firmato il 4 dicembre a Caserta ci sono tante, tantissime misure che ogni ministero coinvolto sta realizzando e ...

TV - RAI5 : “Under Italy” - alla scoperta dei sotTerranei di Catania : Un viaggio alla scoperta dei sotterranei di Catania in compagnia dell’archeologo Darius Arya. È l’ultimo appuntamento con la serie “Under Italy”, in onda lunedì 18 marzo alle 20.25 su RAI5. In una delle città più belle e caratteristiche della Sicilia, Arya vista il sito neolitico della grotta di Petralia in piena città, una galleria di scorrimento lavico che si è formata nel corso di una eruzione vulcanica di età preistorica, circa 5000 anni fa, ...

Rinvenuti dei fusti - inTerrati da parecchi decenni in un terreno di Torre Faro a Messina : Quest'oggi, una impresa privata che stava effettuando degli scavi per la realizzazione di una struttura in località Torre Faro a Messina ha rinvenuto tre fusti interrati, che molto probabilmente si ...

'Il Vercellese si trasforma nella Terra dei fuochi!' : I roghi di stoppie, mercoledì sera, a lato della strada Vercelli-Trino 'Basta! Il Vercellese si sta trasformando nella terra dei fuochi della pianura Padana'. Lo sfogo di un nostro lettore introduce ...

Droni e intelligence - cyberguerra ai rifiuti nella Terra dei Fuochi : Inviato a Casal di Principe Mappe, venti, delimitazioni dello spazio aereo, contatti con i controllori di volo dell'Aeronautica Militare: l'Esercito schiera intelligence e tecnologia...

Rugby - l'InghilTerra dei giganti demolisce l'Italia a Twickenham 57-14 : Sono 8 mete a due il che pare addirittura poco lusinghiero per la terza squadra al mondo oggi in formato XXXL: sono il coraggio e lo spirito di sacrificio di Parisse e compagni che, placcaggio dopo ...