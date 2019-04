Superbike | GP Aragon 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 1 aprile 2019) Il Mondialearriva finalmente in Europa da venerdì 5 a domenica 7 aprile per il Gran Premio di, terza tappa della stagione per il campionato riservato alle moto derivate di serie. La sfida iridata tra lo spagnolo Alvaro Bautista ed il britannico Jonathan Rea continua su un tracciato storicamente molto favorevole alle caratteristiche della Ducati grazie al rettilineo infinito che porta all’ultima curva della pista. Il Campione del Mondo in carica della Kawasaki proverà a limitare lo strapotere del nuovo rivale in tutti i modi, in attesa di fare visita ai tracciati in cui la maneggevolezza della moto nipponica potrà fare la differenza sulla potenza del motore della scuderia di Borgo Panigale.Il weekend del Gran Premio diverrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP ed Eurosport a partire dalla Superpole del sabato, ...

doctorhoover : RT @P300it: SBK | Leon Camier correrà ad Aragón, nessuna operazione: La manche Sprint del Gran Premio di Thailandia Superbike svoltosi otto… - P300it : SBK | Leon Camier correrà ad Aragón, nessuna operazione: La manche Sprint del Gran Premio di Thailandia Superbike s… - motoclub100hp : SUPERBIKE - Leon Camier tenterà di tornare in pista nel prossimo round Mondiale ad Aragon, il 6-7 aprile. il ginocc… -