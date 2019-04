SCUOLA Dati Invalsi | ecco il ceto privilegiato che affossa il Sud

SCUOLA . Dati positivi per le iscrizioni degli alunni all'Istituto Ravenna - Cervia e al Cervia 3 : ... vi sono corsi per la certificazione Ket, Trinity, Inglese potenziato, ECDL, chitarra, canto corale ed attività motoria con il progetto ministeriale Scuole Aperte allo Sport" dice la signora Fusconi.

Stipendi SCUOLA e rinnovo contratto docenti e ATA 2019/21 ultime notizie : ecco gli ultimi dati Ocse : Cresce l’attesa per la ripresa della trattativa riguardante il rinnovo del contratto scuola valido per il triennio 2019/2021. Il precedente rinnovo e la parziale indennità di vacanza contrattuale hanno consentito un misero recupero Stipendiale che non supera il cinque per cento, misero soprattutto se consideriamo che il costo della vita è aumentato del 14 cento. Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato la sua intenzione di aumentare ...