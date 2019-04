Please Baby Don' t | ma come non innamorarsi con Marsalis Septet | Legend e

Video - testo e traduzione di Baby Please Don’t Stop di Emma Bunton - un brano soul che anticipa il nuovo album : L'ex Spice Girls sta per ritornare in tutti i negozi con un nuovo album, e la prèmiere è data da un nuovo brano: Baby Please Don't Stop di Emma Bunton è una canzone soul a tinte rètro accompagnata da un Video divertente. Il testo racconta il crescendo di una passione che lei sente per il suo lui: «Sto andando fuori di testa, ho bisogno di sentire il tuo amore e non sarà mai abbastanza, dunque, tesoro, ti prego di non fermarti». La canzone ha un ...