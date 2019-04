L' Iliade come salvezza nei tormenti paralleli di due donne

ilfoglio

(Di lunedì 1 aprile 2019) “Un momento immaginativo adesso sembra contare più delle realtà che seguirono. Fu il primo proiettile che udii… in quel momento non provai esattamente paura, e ancor meno indifferenza: un piccolo segnale tremolante che affermava: ‘Ecco la Guerra. Ecco ciò di cui scrisse Omero’” (C. S. Lewis) “Quan

MarnaSilimbani : RT @SalaLettura: Nell'Iliade #Ulisse è il fedele collaboratore di Agamennone e degli altri eroi,guerriero coraggioso,saggio e furbo. Nell’O… - SalaLettura : RT @SalaLettura: Nell'Iliade #Ulisse è il fedele collaboratore di Agamennone e degli altri eroi,guerriero coraggioso,saggio e furbo. Nell’O… - carlosgcia : RT @SalaLettura: Nell'Iliade #Ulisse è il fedele collaboratore di Agamennone e degli altri eroi,guerriero coraggioso,saggio e furbo. Nell’O… -