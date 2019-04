Italia a crescita zero | Juncker | ' i problemi aumenteranno'

Juncker : 'Esagerato dire che l'Italia sia un pericolo per l'economia mondiale ma crescita zero aumenta problemi' : Il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai1 ha dichiarato: "Penso che l'Italia sappia quali sono i suoi problemi. La crescita ...

Pil : Tria riconosce rischio crescita zero. Ma basta a 'tifare contro l'Italia' : Lo ha detto il ministro delle Finanze Giovanni Tria, partecipando al Festival dell'Economia Civile di Firenze.

Juncker : “Esagerato dire che l’Italia sia un pericolo per l’economia mondiale ma crescita zero aumenta problemi” : Il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai1 ha dichiarato: “Penso che l’Italia sappia quali sono i suoi problemi. La crescita italiana è in ritardo rispetto all’Europa, e da vent’anni a questa parte, bisognerà dunque che l’Italia torni a scoprire gli strumenti che le permetteranno di rilanciare la propria crescita, ma dire che l’Italia ...

La stoccata di Tria : 'Italia - crescita zero. Servono misure per contrastare la crisi' : Con queste parole il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha illustrato, ieri, durante il festival dell'Economia di Firenze, lo stato di salute del Belpaese elencando quelle che, a suo dire, ...

Juncker pessimista sull'Italia : 'crescita zero aumenterà i problemi'. La Tav 'va fatta' : ... l'Italia deve assolutamente al più presto trovare gli strumenti adatti per far ripartire la crescita ma ancor di più deve risolvere il problema del debito pubblico , 'uno dei più alti al mondo'. ...

Juncker : crescita zero in Italia farà aumentare i problemi - : "La crescita in Italia è in ritardo rispetto a quella europea da 20 anni a questa parte, ma dire che è un rischio per l'economia mondiale come …

“L’Italia va verso la crescita zero” : Tria in rotta di collisione con Conte : La crescita che va verso lo zero, le banche sotto attacco e le riserve auree. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, dal palco del Festival dell’Economia civile di Firenze, mette in chiaro alcune scomode verità e torna inevitabilmente in rotta di collisione con la sua maggioranza. E pure col premier, con cui è previsto un incontro proprio questa ...

Tria : 'Crescita zero per l'Italia'. Conte lo gela : 'La manovra è sua' : Nuovo scontro fra il ministro Tria e i Cinquestelle nel giorno in cui il titolare dell'Economia ha parlato di ' crescita zero ' per l'Italia. - Juncker da Fazio: 'La Tav va fatta, l'Ue ci mette 888 milioni di euro' - Tria: 'Attaccare il sistema bancario italiano significa minare l'...

Italia crescita zero ma il governo litiga su tutto : dai tagli alle tasse alle opere pubbliche da sbloccare : «Sensibilità diverse sono tra le cause dei ritardi». Giovanni Tria riassume il clima interno alla maggioranza che tiene in ostaggio due misure cardine per il governo e per il...

Juncker : "La crescita zero farà aumentare i problemi dell'Italia" : Proprio per questi due fattori di rischio per l'economia: bassa crescita e debito alto, Juncker si mostrare scettico sulle possibilità di ripresa del Paese, testuale: "Voglio crederci ma non ne sono ...

Juncker - crescita 0 problema per Italia : "Penso che l'Italia sappia quali sono i suoi problemi: la crescita in Italia è in ritardo rispetto a quella europea da 20 anni a questa parte ma dire che è un rischio" per l'economia mondiale come ha ...

Juncker : "La Tav va fatta - e la crescita zero creerà problemi all'Italia" : Il presidente della Commissione europea parla all'Italia, tra i temi toccati l'alta-velocità, la crescita e i nuovi rapporti commerciali con la Cina che non sono un problema

Juncker : "La crescita zero dell'Italia farà aumentare i problemi del Paese". La Tav? "Va fatta - l'Ue ci mette 888 milioni di euro" : ... la crescita in Italia è in ritardo rispetto a quella europea da 20 anni a questa parte ma dire che è un rischio' per l'economia mondiale come ha fatto il Fmi 'è un'esagerazione, malgrado il debito ...

Juncker : “La crescita zero dell’Italia farà aumentare i problemi del Paese”. La Tav? “Va fatta - l’Ue ci mette 888 milioni di euro” : «Crediamo che la crescita dell’Italia arriverà solo allo 0,2 per cento, cioè zero. Il che vuol dire che i problemi dell’Italia continueranno a crescere». Il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker, intervistato da Fabio Fazio durante la trasmissione “Che tempo che Fa”, conferma le parole del ministro dell’Economia Tria....