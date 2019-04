Donne Pd ' I diritti sono sotto attacco Il partito si ricordi di noi | a partire dai nomi

Congresso sulla famiglia - Fondamenta - Cambiamo Cesena dal basso : 'Attacco ai diritti delle Donne' : 'Consideriamo il Congresso Mondiale delle famiglie di Verona un evento ostile ai diritti umani. Sono, infatti, sotto attacco tutti i diritti conquistati dalle donne: il divorzio, l'aborto e la riforma ...

I diritti delle Donne disabili nella sfera sessuale : Il Forum Europeo della disabilità ha stilato una linea guida per ribadire cosa devono fare gli Stati membri per le loro cittadine Denunciare uno stupro, avere una visita ginecologica, avere la possibilità di portare avanti o terminare una gravidanza, molti dei diritti che le donne hanno faticato a ottenere sono ancora un miraggio per moltissime donne disabili. Il Forum Europeo della disabilità, l’organizzazione che si prende carico dei ...

Quella strana "pace" in Afghanistan siglata sull'altare dei diritti delle Donne : ... taglio gemme, riparazione di cellulari e elettriche, assemblaggio di apparecchi fotovoltaici; e aiutava le diplomate a inserirsi nel mondo del lavoro. Per dimostrare che una donna vale quanto un ...

Diritti delle Donne e affido condiviso : M5s e Lega lontani a parole - vicini nei fatti : Così lontani a parole così vicini nei fatti. Le distanze segnate verbalmente tra gli alleati di governo - soprattutto dai Cinque Stelle verso la Lega - sui Diritti delle donne e il disegno di legge sulla riforma dell'affido condiviso nella realtà sembrano ridursi di molto. E succede che si ritrovino seduti gomito a gomito Tiziana Ciprini e Simone Pillon, deputata Cinque Stelle lei, senatore leghista - nonché primo ...

Congresso sulle famiglie - il M5S non sarà presente - lo dichiara Luigi Di Maio : “Violati i diritti delle Donne” : Il leader del Movimento 5 Stelle dichiara la non presenza del M5S al Congresso sulle famiglie Luigi Di Maio ribadisce con forza il no del Movimento 5 Stelle al “Congresso sulle famiglie” di Verona. “Ve lo dico: se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve … Continue reading Congresso sulle famiglie, il M5S non sarà presente, lo dichiara Luigi Di Maio: “Violati i diritti ...

Il Pd riparte dai diritti le mozioni dell Assemblea su Donne e Lgbt : Un punto da cui il Pd ricomincia a fare opposizione senza sconti c'è: è quello dei diritti. Nella confusione delle ultime battute dell' Assemblea dei mille delegati dem , che ieri era affollata di ...

Beyoncé : il nuovo album dovrebbe parlare dei diritti delle Donne : #GirlPower The post Beyoncé: il nuovo album dovrebbe parlare dei diritti delle donne appeared first on News Mtv Italia.

Kriszta Székely : "I diritti delle Donne stentano a farsi largo in società e in famiglia" : 'Le donne hanno diritti a livello giuridico ma ho l'impressione che i cambiamenti nelle famiglie e nella società siano più lenti, ci mettano più tempo a farsi strada nell'esistenza quotidiana'. A ...

Iran - condannata a 38 anni di carcere l’avvocata che difende i diritti delle Donne : Trentatré anni di carcere e 148 frustate. È la nuova sentenza che condanna Nasrin Sotoudeh, l’avvocata Iraniana di fama internazionale che ha sempre tutelato i diritti umani. È arrestata a giugno con l’accusa di spionaggio, propaganda contro il sistema e insulto al leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. La sentenza si aggiunge alla condanna a cinque anni emessa nel settembre 2016 al termine di un altro processo ...

ZH : manifestazione non autorizzata per diritti Donne - disagi a tram : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Milano - migliaia di persone al corteo di ‘Non una di meno’ : “Diritti delle Donne? Stiamo tornando indietro di 60 anni” : migliaia di persone in corteo per le strade di Milano. La giornata della donna si tinge di rosa, con tanti manifestanti schierati contro la violenza di genere. “Subiamo violenza in ogni momento della nostra vita, è un problema strutturale della nostra società, un sistema violento che per un giorno vogliamo fermare, per questo scioperiamo” sono le parole di un’attivista di Non una di meno. Al centro delle critiche, soprattutto, ...

8 marzo : Donne in sciopero in Belgio - più diritti anche in Ue : "C' un aumento di 'uomini forti' nella politica mondiale, ma anche in Europa - avverte -, e con le prossime elezioni temiamo che l'ascesa dei partiti di destra cambier le dinamiche progressiste in Ue"...

Belgio : Donne in sciopero per diritti Ue : ANSA, - BRUXELLES, 8 MAR - "Quando le donne si fermano, il mondo smette di girare". E' lo slogan delle donne di tutta Europa, e di tutto il mondo, riunite oggi davanti al Parlamento europeo per il primo sciopero femminile in Belgio in occasione della Giornata internazionale delle donne, per mettere in luce diseguaglianze di genere e ...

8 marzo - sciopero per i diritti delle Donne. Trasporti pubblici difficili in tutta Italia : Manifestazioni n 60 città. 'Non una di meno', lo slogan per dire no a violenza, femminicidi, discriminazioni di genere, disparità dei salari e per il diritto ai servizi pubblici e al reddito ...