Aprile 2019 è iniziato | Pasqua sta arrivando | ecco la DATA

Pesce d’Aprile 2019 : tante curiosità e l’origine della ricorrenza - gli scherzi più celebri e le tradizioni più significative : “Pesce d’Aprile”! E’ l’espressione con cui definiamo lo scherzo compiuto, tradizionalmente, il 1° Aprile: sulle origini di questa ricorrenza non vi sono certezze, e svariate sono le teorie a riguardo. Secondo alcuni, il nome si riferirebbe allo Zodiaco, in quanto il Sole, in questo periodo, lascia la costellazione di Pesci e c’è anche chi pensa che sia collegato all’ingenuità di chi subisce lo scherzo, cadendo nel tranello allo stesso modo ...

Astronomia : il cielo del mese di Aprile 2019 - tra stelle cadenti e suggestive congiunzioni : Inizia Aprile, 4° mese dell’anno in base al calendario gregoriano, e il 2° della primavera nell’emisfero boreale, dell’autunno nell’emisfero australe: ecco quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole si trova nella costellazione dei Pesci fino al 19, poi passa nella costellazione dell’Ariete. La durata del giorno aumenta di circa 65 minuti dall’inizio del mese. La Luna è in fase di novilunio il 5, Primo Quarto il 12, ...

Buongiorno e Buon 1° Aprile 2019 : ecco le IMMAGINI e le GIF più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Inizia oggi un nuovo mese del 2019! ecco una gallery con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Aprile alle persone a noi care! L'articolo Buongiorno e Buon 1° Aprile 2019: ecco le IMMAGINI e le GIF più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp sembra essere il primo su Meteo Web.

Benvenuto Aprile 2019! Ecco da cosa deriva il nome del mese della rinascita : Archiviato Marzo, inizia Aprile 2019: perché il quarto mese dell’anno si chiama così? Sull’etimologia del mese di Aprile ci sono varie ipotesi: una di queste ne identifica l’origine dal greco aphròs, cioè la spuma da cui secondo la leggenda sarebbe nata Venere (Afrodite nella mitologia greca). Alla dea dell’amore era dedicato infatti il mese d’Aprile. Secondo altre teorie, il nome verrebbe invece dal latino aperire cioè aprire, ...

Buon Pesce d’Aprile 2019 : ecco le più belle IMMAGINI - GIF - VIDEO e FRASI da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : oggi è 1° Aprile 2019 il giorno del Pesce d’Aprile: una giornata di scherzi più o meno divertenti, più o meno esilaranti. Per l’occasione proponiamo in alto nella gallery una selezione di IMMAGINI e gif, mentre di seguito i link a VIDEO e FRASI da inviare oggi su app e social come WhatsApp e Facebook. Buon 1° Aprile 2019, Buon Pesce d’Aprile! ecco i VIDEO più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp Buon 1° Aprile 2019, Buon ...

L’Amore Strappato : anticipazioni seconda puntata di domenica 7 Aprile 2019 : Ricky Tognazzi e Sabrina Ferilli Simona Izzo firma insieme al marito Ricky Tognazzi la regia della miniserie di Canale 5 L’Amore Strappato. Lei finora si è dedicata prevalentemente alla scrittura di serie televisive; Tognazzi, invece, sta diventando un habituè nel dirigere opere per il piccolo schermo, dopo il successo di titoli quali La Vita Promessa e Il Caso Enzo Tortora, del quale era anche protagonista. A seguire tutte le ...

Oroscopo Paolo Fox domani - lunedì 1 Aprile 2019 : previsioni Leone - Vergine - Bilancia e Scorpione : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Oroscopo Paolo Fox domani - lunedì 1 Aprile 2019 : previsioni Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Oroscopo Paolo Fox domani - lunedì 1 Aprile 2019 : previsioni Ariete - Toro - Gemelli e Cancro : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Aprile 2019 - tra anniversari ed eventi : 2 Aprile Si celebra oggi la Giornata mondiale dell'autismo. 4 Aprile Si celebra oggi la Giornata internazionale contro le mine. Trent'anni fa, la morte di Karl Benz, considerato per certi versi il padre dell'automobile moderna, nonché tra i fondatori dell'azienda che sarebbe poi diventata la Mercedes-Benz che conosciamo oggi. Nel 1949, poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, dodici paesi del blocco occidentale firmarono il patto di ...

Stipendi NoiPA Aprile 2019 : importi - aumenti - data esigibilità : È gia possibile visualizzare gli importi degli Stipendi NoiPA del mese di aprile 2019. Da diversi mesi il portale permette la visualizzazione anticipata tramite la sezione “Consultazione pagamenti”. Da qualche giorno, la sezione è visualizzabile pure dall’app ufficiale NoiPA, che può essere scaricata sul proprio dispositivo mobile in modo gratuito. aumenti Stipendi NoiPA e data accredito Come più volte ripetuto, dal mese di ...

Buon 1° Aprile 2019 - Buon Pesce d’Aprile! Ecco le FRASI più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp : Il 1° Aprile è per tradizione il giorno del Pesce d’Aprile, il giorno degli scherzi. Le origini della ricorrenza sono incerte e non si conosce esattamente il periodo in cui ebbe inizio, né per opera di chi. Oggi tutto è (o sarebbe) concesso ed ogni anno siamo alla ricerca di scherzi da fare, magari da condividere su social come Facebook e WhatsApp, ed il web offre mille spunti: Ecco ad esempio una selezione di FRASI da inviare a familiari, ...

Buon 1° Aprile 2019 - Buon Pesce d’Aprile! Ecco i VIDEO più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp : Che sia il “poisson d’avril” francese, il “pescado de abril” spagnolo, o l’“April Fool’s day” del mondo anglosassone, è una bizzarra tradizione quella del 1° Aprile: il Pesce d’Aprile è una festa che si celebra in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, fino ad arrivare in Giappone. E’ il giorno degli scherzi: tutto è concesso! Per l’occasione proponiamo di seguito una ...

Buon 1° Aprile 2019 - Buon Pesce d’Aprile! Ecco le IMMAGINI e le GIF più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp : Il 1° Aprile è per tradizione il giorno del Pesce d’Aprile, il giorno degli scherzi: tutto è concesso, anche se dipende sempre a quale schiera si appartiene, se a quella delle vittime o dei burloni. Ogni anno siamo alla ricerca di scherzi da fare, magari da condividere su Facebook e WhatsApp, in occasione di questa bizzarra tradizione. Il web offre mille spunti: in alto nella gallery proponiamo una selezione di IMMAGINI e GIF da inviare su ...