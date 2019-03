Vincenzo Spadafora punge i leghisti | Tanti proclami sulla famiglia | e nulla

huffingtonpost

(Di domenica 31 marzo 2019) In un sabato tesissimo è stato protagonista come non mai. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alle Pari Opportunità,, ha fatto prima sentire con forza la sua voce sui diritti, convinto che il Congresso delle famiglie di Verona portasse avanti tesi fuori dalla realtà che il Governo non può in alcun modo accogliere; poi è stato al centro dello scontro fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio in materia di adozioni, chiuso da un intervento duro di Palazzo Chigi. Il sottosegretario 5 stelle parla ai microfoni di Mezz'ora in più, su Raitre, per dire che ieri il risultato è stato "Roma-Verona 2 a 0 con autogol del Capitano".Cos'è questa domanda? Scopri il progetto Europe talks e leggi l'Informativa privacy completa in italianoIl sottosegretario parla delle tensioni interne alla maggioranza che ...

