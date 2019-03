Salvini e Conte rassicurano | uno scatto allontana la crisi

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Dalle grandi opere alle autonomie, le divergenze nella maggioranza restano diverse. L'ultimo fronte di scontro è sulla famiglia, con la Lega in prima linea nella difesa del Congresso di Verona e il M5S che ha bollato la manifestazione come "da sfigati".Attacchi diventati ora sempre più frontali. Con il sottosegretario grillino Vincenzo Spadafora che non risparmia critiche al Carroccio. E in particolare al ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, (in quota Lega) che - a suo dire - non ha fatto nulla per aiutare le coppie. "Al di là dei proclami, non c'è molta traccia di aiuti", ha detto a Mezz'ora in più, "Non si può andare in giro e dire 'siamo per la famiglia naturale' e poi non si fa nulla...".Ma ora Matteoe Giuseppeno ogni voce di. Da giorni il vicepremier e leader della Lega ripete che rispetterà il contratto di governo anche se alle ...

