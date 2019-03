PAPA IN MAROCCO I ponti di Francesco anche dove i cristiani sono un piccolo gregge

PAPA FRANCESCO IN MAROCCO/ Accordo con Re Mohammed : 'No Gerusalemme capitale Israele' : PAPA FRANCESCO in MAROCCO: visita apostolica di due giorni del Santo Padre all'insegna del dialogo interreligioso. Il documento firmato con Re Mohammed.

PAPA in Marocco : “No alle espulsioni collettive dei migranti. Garantire anche il diritto a non essere costretti a emigrare” : No ai respingimenti collettivi e a nuovi spazi “per i mercanti di carne umana“. Parlando alla Caritas di Rabat, in Marocco, dove ha incontrato 60 migranti scelti per rappresentare i circa 100mila che si stima vivano oggi nel Paese, Papa Francesco ha affrontato il tema dei flussi migratori. Ricordando il Patto mondiale per una migrazione sicura, il Global Compact for migration, ratificato a Marrakech, Bergoglio ha ricordato che ...

PAPA Francesco in Marocco : 'Preservare la città santa di Gerusalemme' : E sul tema delle piccole comunità cristiane, Bergoglio si rallegra che la Conferenza internazionale sui diritti delle minoranze religiose nel mondo islamico, Marrakech, gennaio 2016, "abbia permesso ...

PAPA in Marocco : “No ai respingimenti collettivi dei migranti. Garantire anche il diritto a non essere costretti a emigrare” : No ai respingimenti collettivi e a nuovi spazi “per i mercanti di carne umana“. Parlando alla Caritas di Rabat, in Marocco, dove ha incontrato 60 migranti scelti per rappresentare i circa 100mila che si stima vivano oggi nel Paese, Papa Francesco ha affrontato il tema dei flussi migratori. Ricordando il Patto mondiale per una migrazione sicura, il Global Compact for migration, ratificato a Marrakech, Bergoglio ha ricordato che ...

PAPA Francesco in Marocco : "Preservare la città santa di Gerusalemme" : In questo suo primo giorno in Marocco, accolto festosamente dalla popolazione locale malgrado l'arrivo sotto la pioggia, Papa Francesco oltre a richiamare alla "solidarietà" tra le religioni per la costruzione di ponti e la messa all'angolo di ogni fanatismo e fondamentalismo, firma un importante appello comune con il re Mohammed VI per Gerusalemme "città santa e luogo di incontro". Un'iniziativa che chiama a considerare il ...

Appello PAPA-re Marocco per Gerusalemme : ANSA, - RABAT, 30 MAR - "Preservare la Città santa di Gerusalemme come patrimonio comune dell'umanità e soprattutto per i fedeli delle tre religioni monoteiste, come luogo di incontro e simbolo di ...

Marocco - uomo bloccato dalla sicurezza durante la visita di PAPA Francesco : Attimi di paura durante la visita in Marocco di Papa Francesco. L'incontro con il Re Mohammed VI è stato macchiato dal gesto di un uomo che, durante il percorso dell'auto del sovrano...

PAPA Francesco in Marocco : «Cambiare la disposizione verso i migranti - no a barriere e paure» : ... «Qui su questa terra, ponte naturale tra l'Africa e l'Europa, desidero ribadire la necessità di unire i nostri sforzi per dare un nuovo impulso alla costruzione di un mondo più solidale, più ...

AFRICA/MAROCCO - Il PAPA : i cristiani "vogliono fare la loro parte" nella società marocchina : Citando poi La Conferenza internazionale sui diritti delle minoranze religiose nel mondo islamico, tenutasi a Marrakech nel gennaio 2016, il Papa ha valorizzato le dichiarazioni d'intenti formulate ...

PAPA in Marocco : dialogo tra fedi per respingere l'intolleranza e la violenza in nome di Dio : 'Il genuino dialogo che vogliamo sviluppare - ha detto - ci porta anche a prendere in considerazione il mondo in cui viviamo, la nostra casa comune. Pertanto, la Conferenza internazionale sui ...

Il PAPA in Marocco : "La conoscenza antidoto al fanatismo" : Il papa cita la Conferenza internazionale sui diritti delle minoranze religiose nel mondo islamico, tenutasi a Marrakech nel gennaio 2016 che 'ha affrontato tale questione. E mi rallegro che essa ...

Marocco - PAPA : conoscersi per rispettarsi : 15.52 "La conoscenza reciproca è la via che siamo chiamati a seguire per superare insieme tensioni e incomprensioni, maschere e stereotipi che portano sempre alla paura e alla contrapposizione; e così aprire la strada a uno spirito di collaborazione proficua e rispettosa". Così il Papa nel suo discorso alla Spianata della Moschea Hassan a Rabat, ricevuto dal re del Marocco,Mohammed VI "E' indispensabile opporre al fanatismo e al ...

Congresso famiglie - PAPA Francesco dal Marocco : 'Bene sostanza - metodo sbagliato' : ... non molto sulle modalità' come a marcare differenze con gli organizzatori che sui temi della famiglia e della vita hanno messo in piedi un evento capace di spaccare il mondo cattolico al punto che ...

Il PAPA è arrivato in Marocco - l’aereo atterrato a Rabat : L'articolo Il Papa è arrivato in Marocco, l’aereo atterrato a Rabat proviene da ILFOGLIETTONE.IT.