M5s-Lega | il governo ostenta serenità Salvini e Conte su Fb sorridenti in Toscana

Famiglia - spaccatura tra M5s e LegaFico prepara un evento arcobaleno : Tensione nell'esecutivo sui temi della Famiglia. Polemica sul congresso di Verona e Fico annuncia il contro evento: "Presto un congresso sulle famiglie arcobaleno alla Camera"

Addio notaio. Conte non è più terzo fra M5s e Lega : Che le liti e le punzecchiature, spesso aspre, fra i due contraenti del patto di governo fossero destinate ad aumentare mano a mano che ci si sarebbe avvicinati alle elezioni europee, era facilmente immaginabile. Che però Giuseppe Conte perdesse quell'immagine di terzietà, o "notarile", che si era fin qui costruita e mostrasse, anche nelle uscite pubbliche, di prepondere per il partito di maggioranza relativa che lo ha espresso, ...

Congresso Famiglie - oggi si chiude con la Marcia. Scontro Lega-M5s - : Il corteo mette fine a una tre giorni molto discussa. Sullo sfondo, le tensioni tra i due partiti di governo, uno pro e l'altro contro la kermesse. "Fanatici", tuona Di Maio. "Qui si prepara il futuro"...

Bankitalia - tregua impossibile con Lega e M5s : mozione su riserve auree : Le due forze di maggioranza chiedono di definire l'assetto attuale e valutare rimpatrio dell'oro detenuto all'estero. Il voto previsto mercoledì

Salvini attacca il M5s : Spadafora sblocchi le adozioni| Di Maio : "Non conosci le regole" | E Conte precisa : "E' una delega di Fontana" : A Verona mentre un gruppo di femministe intonava "Bella Ciao" a pochi metri il coordinatore provinciale di Forza Nuova annunciava il comitato referendario per "abrogare la 194".

Bankitalia - l'oro adesso è di nuovo nel mirino : mozione M5s-Lega : l'oro di Bankitalia torna nel mirino della maggioranza. M5S e Lega hanno presentato una mozione in Senato per chiedere al governo di dire una parola definitiva sulla 'proprietà delle riserve auree' ...

Verona - Salvini attacca Spadafora (M5s) : ‘Si occupi di velocizzare adozioni’. Palazzo Chigi : ‘La delega è del leghista Fontana’ : A far saltare la mosca al naso di Matteo Salvini era stata l’intervista al Fatto Quotidiano: “Al Forum veronese rivangano il passato, la realtà è già più avanti”, spiegava questa mattina il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora che, parlando del Congresso delle Famiglie in corso a Verona, ha escluso in futuro nuove alleanze del M5S con la Lega. “Spadafora si occupi di rendere più veloci le ...

Oro di Bankitalia - mercoledì in aula le mozioni di Lega-M5s e Fratelli d’Italia per “definire la proprietà” : “Definire l’assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d’Italia nel rispetto della normativa europea” e “acquisire le notizie” su quelle detenute all’estero e sulle “modalità per l’eventuale loro rimpatrio”. Lo si legge in una mozione a prima firma di Alberto Bagnai (Lega) e Laura Bottici (M5S) che sarà votata in aula mercoledì 3 aprile. Oltre alla richiesta della maggioranza ne sono ...

Mozione Lega-M5s : governo definisca proprietà riserve auree : Roma, 30 mar., askanews, - Il governo dovrà 'adottare le opportune iniziative al fine di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia nel rispetto della ...

La Lega oltre il 20% in tutto il Sud - M5s davanti al Pd : Nuovo aggiornamento delle 'estimation' di Affaritaliani.it sul voto del 26 maggio per il Parlamento Ue. La Lega si conferma nettamente la prima forza politica con una percentuale tra il 34 e il 36%. Il partito di Matteo Salvini supera il 40% in Lombardia e in Veneto e il 35%...

Bankitalia - mozione Lega-M5s : governo si attivi su riserve auree : Pubblicata il 28 marzo, la proposta, in premessa, sottolinea anche che "la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca ...

L'oro di Bankitalia di nuovo sotto attacco : al Senato mozione di Lega e M5s : ROMA - Sembra ormai senza fine il braccio di ferro tra la maggioranza che sostiene il governo gialloverde e la Banca d'Italia. Nonostante il punto fermo che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha ...