Legrottaglie al Congresso delle famiglie di Verona parla per metafore calcistiche

(Di domenica 31 marzo 2019) "Nello sport non facciamo più famiglia, nel calcio ogni giocatore è preso dai suoi interessi, è egoista, e mi ci metto in mezzo anche io", queste le parole di Nicola, ex difensore di Juventus e Chievo, invitato oggi come relatore aldiL'ex calciatore, oggi allenatore, famoso per la sua fede religiosa, ha anche detto di voler "dare ai giovani l'esempio di come si fa squadra, e la famiglia è come una squadra". Durante la manifestazione diha aggiunto: "Non sto ad attaccare i principi degli altri, ma io oggi sono quello che sono grazie alla famiglia, e la vorrei difendere, come le squadre in cui ho giocato. È triste vedere allo stadio bambini che odiano e vogliono distruggere. Stiamo andando verso qualcosa che non porterà bene"., dal palco della Gran Guardia, nel suo ...

